Roma | il recupero di De Rossi procede con cautela | il capitano lavora ancora a parte

Roma - il punto dall’infermeria : si ferma ancora Pellegrini - Fazio verso il recupero : Roma, Fazio e Pellegrini sono presenti nel bollettino medico di giornata in casa giallorossa: Di Francesco analizza la situazione in vista del weekend La Roma si appresta a ripartire dopo il pareggio contro l’Inter, ma dovrà farlo ancora con qualche problema relativo agli infortuni. Lorenzo Pellegrini è stato infatti costretto a fermarsi nuovamente a causa di una ricaduta dopo l’infortunio al flessore della coscia destra dei ...

Roma-Inter 2-2 : Spalletti espulso nel recupero per proteste : Non serve alla Roma e neanche all’Inter il pareggio dell’Olimpico. Romanisti e nerazzurri si neutralizzano nel posticipo della 14a giornata

Roma - infortuni Dzeko ed El Shaarawy : dettagli e tempi di recupero : Dzeko ed El Shaarawy salteranno la gara che la Roma giocherà nel weekend contro l’Inter, uno scontro dal sapore di Champions League Roma, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni in merito agli infortuni di Dzeko ed El Shaarawy. I due calciatori giallorossi stanno tenendo col fiato sospeso il tecnico Di Francesco ed i tifosi Romanisti, in vista di una gara fondamentale come quella contro l’Inter. Probabilmente però entrambi ...

Roma - Pastore e Perotti verso il recupero. De Rossi resta ai box - si ferma anche Coric : In infermeria non c'è più spazio: dopo gli infortuni di Dzeko, El Shaarawy e Coric, lo staff medico della Roma sta provando a correre ai ripari con il recupero in extremis di Pastore e Perotti. L'ex ...

Roma - Pastore e Perotti verso il recupero. De Rossi resta ai box - domani esami per Dzeko ed El Shaarawy : In infermeria non c'è più spazio: dopo gli infortuni di Dzeko ed El Shaarawy lo staff medico della Roma sta provando a correre ai ripari con il recupero in extremis di Pastore e Perotti . L'ex Psg non ...

Roma - emergenza infortuni : Di Francesco spera nel recupero di De Rossi e Pellegrini : In attesa che mercoledì rientrino i giocatori ancora impegnati in nazionale, Nzonzi, Zaniolo, Schick, Kolarov, Olsen e Under,, Di Francesco fa la conta di chi potrà scendere in campo al Friuli contro ...

Roma - De Rossi verso il recupero : scongiurata l'operazione al ginocchio : Di Francesco sorride, la Roma riavrà Daniele De Rossi . Il capitano giallorosso tornerà ad allenarsi nei pRossimi giorni, scongiurata l'operazione al ginocchio che l'ha tenuto fermo per le sfide ...

Cska Mosca-Roma 1-2 in diretta LIVE : 4 minuti di recupero – I Video dei gol : 90′ Saranno 4 i minuti di recupero 88′ SOSTITUZIONE ROMA entra Juan Jesus ed esce Florenzi 84′ Penetrazione di Zaniolo, ma in area al momento di colpire viene contrato da Beçao 81′ SOSTITUZIONE ROMA, entra Zaniolo ed esce Pellegrini 77′ Oblyakov salta due difensori giallorossi e tira, Olsen para 75′ SOSTITUZIONE Cska MOSCA, entra Khosonov […] L'articolo Cska Mosca-Roma 1-2 in diretta LIVE: 4 minuti di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Milan 0-1. Romagnoli in pieno recupero regala i tre punti a Gattuso : Il Milan passa per 0-1 in casa dell’Udinese nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A e aggancia nuovamente la Lazio, salendo a quota 21. I friulano restano a 9 in compagnia del Bologna al 17° posto, a ridosso della zona retrocessione. Nel primo tempo infortunio ad Higuain, che lascia il campo per problemi alla schiena, poi Cutrone fallisce l’occasione del vantaggio. Nella ripresa è Suso a sprecare da ottima posizione, ...

Calcio - nel recupero della prima giornata il Milan sconfigge in extremis il Genoa e raggiunge la Lazio al quarto posto. Romagnoli protagonista in negativo e positivo della partita : Il Milan festeggia la notte di Halloween con tre punti fondamentali per la lotta ad un posto in Champions League. Dopo aver sconfitto la Sampdoria domenica 28 ottobre, perde nel San Siro rossonero anche l’altro club genovese, il Genoa, per 2-1, nel recupero di una gara prevista per la prima giornata e successivamente rimandata per solidarietà nei confronti delle vittime della caduta del Ponte Morandi. Vantaggio lampo del Milan per 2-1 con la ...

Milan-Genoa 2-1 - i rossoneri vincono il recupero e salgono al quarto posto : decide Romagnoli allo scadere : Il Milan sale al quarto posto nella classifica della Serie A 2018-2019 grazie alla vittoria maturata in pieno recupero contro il Genoa. I rossoneri si sono imposti a San Siro per 2-1 nel recupero della prima giornata, rinviata ad agosto per il crollo del Ponte Morandi: i ragazzi di Rino Gattuso hanno ottenuto la quinta vittoria in campionato e hanno così agganciato la Lazio, dimostrando di poter seriamente lottare per un posto nella prossima ...