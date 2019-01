Inter | il Real Madrid potrebbe aprire alla cessione di Modric e Kroos

Calciomercato Inter - Ranocchia verso la Spagna : il Villareal si fa sotto : Andrea Ranocchia in questa sessione di mercato potrebbe approdare al Villareal: le indiscrezioni dalla Spagna vogliono il difensore dell’Inter verso il club allenato da Luis García Plaza Andrea Ranocchia non trova lo spazio che vorrebbe all’Inter e per questo non sorprenderebbe un suo addio ai nerazzurri già in questa sessione di mercato. Al difensore italiano, come si legge sul Mundo Deportivo, è Interessato il Villareal, che ...

Inter - in estate un grande colpo dal Real Madrid : tra le ipotesi c'è Kroos (RUMORS) : La prossima estate l'Inter sarà sicuramente la grande protagonista sul mercato. Ad ammetterlo anche le parti in causa con le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo, Piero Ausilio, e dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, rilasciate poche settimane fa che lasciano pochi dubbi a riguardo. A giugno, infatti, la società nerazzurra, raggiungendo il pareggio di bilancio, uscirà definitivamente dai vincoli del fair play finanziario e ...

Project Erasmus per un’Interazione realistica fra ambiente e Interfaccia dello smartphone : Project Erasmus mira ad avere un'interfaccia utente su smartphone iperrealistica, modificandone gli elementi grafici dinamicamente grazie alla mappatura della luce ambientale. L'articolo Project Erasmus per un’interazione realistica fra ambiente e interfaccia dello smartphone proviene da TuttoAndroid.

Temptation Island - Francesco Chiofalo : "Ho molta paura di questo Intervento - ho ancora sogni da realizzare..." : Francesco Chiofalo, il 29enne romano che ha partecipato alla quarta edizione di Temptation Island, il docu-reality estivo prodotto da Maria De Filippi, è tornato a parlare, tramite i social, del tumore al cervello e dell'intervento al quale dovrà sottoporsi tra pochissimi giorni.E' inutile, ovviamente, sottolineare che l'umore di Francesco Chiofalo è pessimo e che le festività che si sono appena concluse sono state le più brutte della sua ...

Inter - sogno Kroos. E con Icardi al Real... : L'Inter continua a sognare Toni Kroos per il centrocampo . Come scrive il Corriere dello Sport, il tedesco del Real Madrid è l'oggetto del desiderio numero 1 in casa nerazzurra. Il prezzo della clausola è alto, 300 milioni di euro, ma attenzione a Icardi : nella trattativa, se il capitano ...

Dalla Spagna sicuri : Real Madrid pronto a trattare con l'Inter per Icardi (RUMORS) : Uno dei giocatori dell'Inter sempre al centro dei rumors di mercato è il centravanti argentino Mauro Icardi: il capitano nerazzurro ha dimostrato di saper fare la differenza anche in campo europeo, visto che nelle sue prime sei apparizioni in Champions League ha messo a segno ben quattro reti. Si continua a parlare del rinnovo di contratto che potrebbe arrivare nei prossimi mesi ma che non dovrebbe mettere fine all'Interesse dei top club ...

Inter - dalla Spagna : Modric rifiuta il rinnovo dal Real - l’offerta dei nerazzurri : Si avvicina sempre di più l’inizio del mercato ed un calciatore al centro delle trattative è sicuramente Modric obiettivo ormai noto dell’Inter. Nelle ultime ore notizia pubblicata sul quotidiano madrileno As, secondo cui il centrocampista croato e vincitore del Pallone d’Oro 2018, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Real Madrid. Già pronta anche l’offerta dell’Inter: contratto biennale da 10 ...

Modric-Inter - si riapre la pista di mercato : il croato ha rifiutato la proposta di rinnovo del Real Madrid : Luka Modric avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del Real Madrid: si riapre la possibilità di veder approdare il croato all’Inter La suggestione dei tifosi dell’Inter di veder approdare il neo Pallone d’Oro Luka Modric nel club milanese pare non del tutto irRealizzabile. Dopo la querelle di quest’estate, infatti, un nuovo dettaglio potrebbe far sognare i supporter nerazzurri. Secondo il quotidiano As, il croato ...

LIVE Inter-Napoli in DIRETTA : Serie A calcio in tempo reale : Posticipo di lusso quello della 18ma giornata di Serie A: sul terreno dello Stadio San Siro di Milano si affronteranno Inter e Napoli, rispettivamente terza e seconda in classifica. Ghiotta occasione per i partenopei di accorciare sulla Juve, che ha pareggiato quest’oggi a Bergamo contro l’Atalanta per 2-2. I nerazzurri giocheranno, invece, per allungare sui cugini rossoneri del Milan, fermati sullo 0-0 dal nuovo Frosinone di Baroni, ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE - Formazioni - Risultato e Cronaca in tempo reale : Inter Napoli in Diretta da San Siro. Aggiorna la pagina dalle ore 20:30 per seguire il LIVE INTER NAPOLI Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale dalle 20:30: -> Leggi anche Inter-Napoli streaming LIVE, ecco dove e come vedere il match Il tabellino Inter (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale proviene da ...

Inter - la verità sul caso Nainggolan comincia a venire a galla : ecco il reale motivo della sospensione! : Il centrocampista belga pare abbia pagato non solo per i ritardi agli allenamenti, ma anche per un altro motivo Il caso Nainggolan continua a far discutere in casa Inter, il centrocampista belga è stato infatti sospeso momentaneamente e per questo motivo non prenderà parte al match con il Napoli. Spada/LaPresse Secondo quanto emerso nelle scorse ore, il motivo della sanzione riguarda i numerosi ritardi dell’ex Roma agli allenamenti, ...

Inter - il Real Madrid insiste : Perez vuole Mauro Icardi (RUMORS) : Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro del centravanti argentino dell'Inter, Mauro Icardi. Dopo aver trascinato la propria squadra alla qualificazione in Champions League lo scorso anno, vincendo la classifica capocannonieri con ventinove reti, Maurito anche quest'anno sta facendo la differenza. In campionato ha messo a segno nove reti in quattordici partite ma anche in Europa, al suo primo anno di Champions League, il capitano nerazzurro ...

Gabriele Parpiglia Intervistato - dai reality a Barbara D’Urso : “ce l’ha con me” .Leggi le sue parole : A Canale Cinque i reality show sono all’ordine del giorno e Gabriele Parpiglia, intervistato da Today.it, ha svelato quale programma tornerà dopo L’Isola dei Famosi, fra il Grande Fratello e la tanto chiacchierata Fattoria.... L'articolo Gabriele Parpiglia intervistato, dai reality a Barbara D’Urso: “ce l’ha con me” .Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, reality.

LIVE Chievo-Inter in DIRETTA e tempo reale : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Inter, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca allo stadio Bentegodi di Verona. La situazione di classifica è praticamente opposta per le due formazioni: il Chievo è ultimo a quota 4 punti, per effetto della combinazione della penalizzazione (-3) e dei sette pareggi senza vittorie, mentre l’Inter è terza con 32 punti, in una ...