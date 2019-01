Il primo smartphone targato Redmi appare in un poster e in un video ufficiali

Samsung Galaxy S10 Plus o Pro primo smartphone 5G : vendite limitate a soli due paesi? : Quale sarà il primo smartphone 5G Samsung? Il leaker Ice Univerce non ha dubbi: il Samsung Galaxy S10 Plus o Pro (dunque il modello più accessoriato tra i prossimi top di gamma) supporterà le connessioni ultra veloci e potrebbe differenziarsi sotto questo aspetto dalla variante Galaxy S10, solo 4G. Sempre secondo Ice Univerce ma come venuto fuori anche da altre indiscrezioni degli ultimi mesi, il nome in codice per il Samsung Galaxy S10 Plus ...