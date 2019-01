Neve in Appennino | a Lecce dei Marsi ideata la Panda spazzaneve

Capracotta - l’incredibile spettacolo della Neve nel cuore dell’Appennino [GALLERY] : 1/30 ...

Lo straordinario spettacolo della Neve al Centro/Sud vista dallo Spazio : Appennino sommerso - imbiancate anche le coste [GALLERY] : 1/8 ...

Freddo polare in tutt’Italia - nevicate residue al Sud : Cosenza piomba a -7 - 3°C - tanta Neve in Sicilia - Appennino seppellito [FOTO e DATI] : L’ondata di Freddo polare continua a far battere i denti a tutto il Centro/Sud Italia. Fa Freddo anche al Nord, con picchi di -7°C in pianura Padana e gelate diffuse, ma sono molto più significative le minime raggiunte stamattina nelle Regioni meridionali e soprattutto in Calabria e Sicilia, in modo particolare nelle aree delle due Regioni in cui non ci sono state nuvole quindi s’è verificato il fenomeno dell’inversione termica ...

Freddo polare - emergenza Neve al Sud : Appennino sommerso - un morto e traffico in tilt. Domani bufere anche a Napoli - Palermo - Bari - Catania - Messina e Taranto : 1/49 Altamura ...

Temperature in picchiata : Neve in Molise - Puglia e sull'Appennino. Stop per i tir a Campobasso : Nevica al Sud. Il culmine del freddo sarà tra oggi e venerdì, entro domani la neve arriverà fino alla costa sul medio e basso Adriatico e a quote basse sulla Sicilia del Nord. Nel weekend dell'...

Allerta Neve in Puglia - imbiancati il Gargano e il Subappennino Dauno : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Neve su Gargano e Subappennino Dauno : ANSA, - FOGGIA, 03 GEN - Deboli nevicate fino alla notte scorsa a quote superiori ai 650 metri e temperature sotto lo zero nel Foggiano. Imbiancate le vette più alte dei Monti Dauni e del Gargano. ...

Previsioni Meteo 3-6 Gennaio 2019 - gelo e Neve sull’Italia : -25°C sulle Alpi - -13°C sull’Appennino [MAPPE] : Previsioni Meteo – Instabilità e neve su Centrosud Appennino, su aree adriatiche e sulla Sicilia, fino in pianura o persino sulle coste. Accumuli anche sui 50/70 sulle colline appenniniche, fino a 1 metro sui rilievi abruzzesi Questi i numeri brevemente espressi nei nostri titoli di quella che si annuncia una possente ondata di freddo su tutta l’Italia a partire da mercoledì 2 Gennaio pomeriggio-sera e fino all’Epifania, naturalmente con ...

Dai satelliti NASA lo straordinario spettacolo di Appennino e pianura Padana con la Neve : ecco gli effetti della nevicata di ieri [GALLERY] : 1/18 ...

Maltempo - è arrivata la Neve : è il primo grande ruggito dell’Inverno - imbiancate anche le spiagge dell’Adriatico. Appennino sommerso [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 Vignola (Modena) ...

Maltempo : Neve su A1 in Appennino : ANSA, - FIRENZE, 16 DIC - neve sull'A/1 in Appennino e precipitazioni di nevischio, acqua mista a neve, su alcuni tratti del tragitto autostradale dell'A/1 fra Barberino di Mugello e Arezzo sono ...

Maltempo : Neve sulla A1 in Appennino e nevischio in pianura : neve sull’A/1 in Appennino e precipitazioni di nevischio, acqua mista a neve, su alcuni tratti del tragitto autostradale dell’A/1 fra Barberino di Mugello e Arezzo sono segnalati nel tardo pomeriggio dal Centro operativo autostrade di Firenze Nord senza comunque che risultino al momento criticita’ per il traffico, che continua a scorrere regolare. In particolare, secondo quanto si apprende, nevica sull’A1 ...

Allerta Meteo Piemonte : Neve e criticità sulle zone dell’Appennino : Nevica dalla scorsa notte sulle montagne del Piemonte, dove resta confermata l’Allerta gialla sui settori meridionali della regione. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente, nelle prossime ore sono attesi in queste zone dai 10 ai 15 centimetri di neve, con punte di 20 centimetri sull’Appennino. Le nevicate, che dalla scorsa notte interessano gia’ in rilievi, si estenderanno nel ...