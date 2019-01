Liga | Getafe-Barcellona 1-2 | i blaugrana soffrono ma vanno in fuga

Pronostico Getafe vs Barcellona - La Liga 6-1-2019 e Analisi : Getafe-Barcellona, domenica 6 gennaio. Il match del ”Coliseum Alfonso Pérez” chiuderà la domenica della diciottesima giornata di Primera Division. Andrà in scena una partita abbordabile sulla carta per i blaugrana, ma che potrebbe nascondere diverse insidie. La formazione di José Bordalás è reduce da un pareggio, in trasferta contro il Girona, ed è imbattuta da sei turni. La compagine di Ernesto Valverde, reduce da quattro successi ...