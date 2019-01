Ha ancora senso parlare di destra e sinistra?

App Android come Trip Advisor - Shazam e Spotify condividono dati con Facebook senza il consenso degli utenti (ancora) : Il 2019 non parte bene per Facebook e alcune delle app Android più famose tra cui MyfitnessPal, Shazam, TripAdvisor e Spotify. Una nuova violazione della privacy è stata scoperta da Privacy International nel finire del [...] L'articolo App Android come Trip Advisor, Shazam e Spotify condividono dati con Facebook senza il consenso degli utenti (ancora) è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Sondaggi - per Swg la Lega cresce mentre i 5 stelle calano ancora. Consenso per il governo al 59 - 1% : La Lega sale e il M5s scende nelle intenzioni di voto. Se solo ieri l’istituto Ixè segnalava che il Carroccio “è uscito dal trend di crescita” e scende sotto il 30%, oggi il Sondaggio Swg dà un quadro diverso e segnala un +1,3 per cento di consensi (dal 30,4 al 31,7 per cento) nell’ultima settimana per Matteo Salvini e i suoi. Concordi entrambe le rilevazioni invece nel notare un calo del Movimento 5 stelle: secondo Swg i ...

Rifanno «Shrek» - ma ha ancora un senso? : ShrekShrekShrekShrekShrekShrekShrekShrekProprio non ce la facciamo a lasciare in pace Shrek, il franchise firmato dalla DreamWorks nel decennio in cui si pensava davvero che la Disney potesse cedere lo scettro dell’animazione a Steven Spielberg e alla sua banda. Dobbiamo riprenderlo, stravolgerlo, strapazzarlo finché non si accartoccia e vola via lasciando un ricordo amaro, lontano dal trionfo al botteghino dei primi capitoli. E così, dopo ...

Paperissima Sprint ha ancora senso nel 2018? - La replica : RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IL 5 NOVEMBRE 2018 - Caro Giulio Pasqui,il mondo della televisione è come quello del calcio, ci sono momenti in cui i risultati non arrivano, ma poi improvvisamente la squadra si trova in cima alla classifica. È quello che è successo a Paperissima Sprint, di cui ad agosto scrivevi su Tvblog un articolo dal titolo “Paperissima Sprint ha ancora senso nel 2018?”. Come puoi constatare la risposta evidentemente è sì, ...