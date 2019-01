Gli smartphone potranno avere una vita più lunga grazie ad un nuovo microinterruttore

Huawei domina la classifica deGli smartphone Android di dicembre 2018 secondo AnTuTu : Lo staff di AnTuTu ha pubblicato la classifica dei 10 migliori smartphone Android dello scorso mese di dicembre per quanto riguarda le prestazioni a livello globale L'articolo Huawei domina la classifica degli smartphone Android di dicembre 2018 secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Le chiamate Skype bypassa(va)no il blocco deGli smartphone Android : L'applicazione di Skype su Android fino a poco tempo fa permetteva di accedere a galleria, browser web, messaggi ed altro bypassando il blocco del dispositivo: la versione 8.15.0.416 rilasciata a fine dicembre 2018 ha già risolto il problema. L'articolo Le chiamate Skype bypassa(va)no il blocco degli smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

DxOMark riassume il 2018 deGli smartphone : Huawei P20 Pro vince tutto - si fa vedere Google Pixel 3 : Nell'anno appena concluso i tecnici di DxOMark hanno testato un numero inferiore di prodotti rispetto al 2017 L'articolo DxOMark riassume il 2018 degli smartphone: Huawei P20 Pro vince tutto, si fa vedere Google Pixel 3 proviene da tuttoAndroid.

Ecco una lista di porting della Google Fotocamera per Gli smartphone Nokia : Ecco un piccolo recap, corredato di link, della disponibilità di Google Fotocamera per gli smartphone Nokia L'articolo Ecco una lista di porting della Google Fotocamera per gli smartphone Nokia proviene da TuttoAndroid.

Controllare Gli smartphone senza toccarli - un nuovo progetto di Google : Effettuare qualsiasi operazione con lo smartphone senza il tocco delle dita sul display, ma semplicemente muovendo le mani a distanza. Google sta lavorando a questa tecnologia che attualmente è conosciuta come “progetto Soli”. Le operazioni sembrano essere in fase avanzata, tant’è che qualche giorno fa il gigante californiano ha ricevuto il via libera dalla Federal Communication Commission, l’ente statunitense preposto ad ...

MiGliori smartphone 2019 - tutte le anticipazioni sui modelli più attesi : Nel 2018 la crescita apparentemente inarrestabile del mercato degli smartphone ha cominciato a rallentare. Il primo campanello di allarme è suonato nel febbraio scorso, quando l'istituto di ricerca Gartner ha registrato per la prima volta nella storia un calo dei volumi di vendita rispetto allo stesso mese del 2017: da allora l'emorragia non si è fermata ed è arrivata a contagiare perfino Apple, che ha dovuto annunciare ...

Roma : Pugno a coetano per rubarGli smartphone - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, unitamente ai colleghi della Compagnia Speciale di Roma, hanno arrestato un 25enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina. Il malvivente ha avvicinato alle spalle, in un angolo buio in via Turati, un 23enne, originario della Repubblica Dominicana, e lo ha colpito al volto con un violento Pugno per poi rapinarlo dello smartphone di ultima ...

Tutti Gli smartphone sui quali risulta WhatsApp bloccato da gennaio 2019 : Prima o poi gli utenti che tendono ad acquistare un nuovo smartphone a distanza di molti anni devono per forza di cose fare i conti con la questione "WhatsApp bloccato". La nota app di messaggistica, infatti, sospende il supporto a determinate versioni dei sistemi operativi in circolazione e, nonostante le versioni degli OS prese di mira siano estremamente "vecchie", bisogna restare aggiornati sull'argomento per evitare brutte sorprese. Ad ...

Ecco Gli smartphone più resistenti del 2018 secondo JerryRigEverything : Il 2018 è ormai finito ed è arrivato il momento di fare i bilanci di un anno che si è caratterizzato per il lancio di tantissimi nuovi smartphone L'articolo Ecco gli smartphone più resistenti del 2018 secondo JerryRigEverything proviene da TuttoAndroid.

Ecco Gli smartphone più potenti di dicembre secondo AnTuTu : Il team di AnTuTu ha pubblicato la classifica dei dispositivi più potenti che hanno effettuato questo popolare test benchmark. Ecco chi ha trionfato a dicembre L'articolo Ecco gli smartphone più potenti di dicembre secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Individuati Gli smartphone più nocivi del 2018 per la nostra salute : Ci siamo appena messi alle spalle il 2018 e, in ambito mobile, può diventare molto interessante una comparazione tra gli smartphone più nocivi per la nostra salute tra quelli che hanno fatto il loro esordio sul nostro mercato in questi dodici mesi. Come forse alcuni nostri lettori ricorderanno, l'ultimo bollettino di questo tipo lo abbiamo condiviso sulle nostre pagine durante il mese di ottobre, ma arrivati al nuovo anno è indispensabile ...

Samsung Galaxy A50 : diffusi alcuni dettaGli sullo smartphone di fascia media con ottime caratteristiche tecniche : Il 2019 sembrerebbe potersi rivelare un anno molto intenso per Samsung: la società potrebbe lanciare la gamma Galaxy M, potete leggere le ultime […] L'articolo Samsung Galaxy A50: diffusi alcuni dettagli sullo smartphone di fascia media con ottime caratteristiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

ConsiGlio federale : foto ufficiale scattata con smartphone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

MiGlior produttore smartphone 2018 Huawei o Samsung? Dati vendite e riflessioni su strategie : Giunti al 31 dicembre è possibile incoronare il Miglior produttore smartphone 2019 tra Huawei e Samsung per quanto riguarda l'universo Android? In questo articolo esamineremo i Dati nudi e crudi relativi ai risultati di vendita dei due brand ma non mancheremo di appuntare le nostre riflessioni sulle diverse strategie aziendali dei brand, indicando alla fine chi tra i due ( a nostro parere) ha fatto meglio negli ultimi 12 mesi. Ad analizzare ...