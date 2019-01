Befana | la ' calza' arriva nelle case di un italiano su tre

Nella calza della Befana sempre meno dolci : più giochi e moda : È quanto emerge dall'indagine sui consumi e le abitudini degli italiani per le feste 2018-2019 condotta da Confesercenti con SWG su un panel di 3000 consumatori

In passato era piena di arance e non di dolci : la calza della Befana e il suo antico significato : La figura della Befana riunisce mitologia pagana, leggende cristiane e folklore popolare: la celebre vecchina che stanotte ha sorvolato i cieli per lasciare i suoi doni nelle calze dei più piccoli nasce ancora prima di Babbo Natale e porta con sé un ricco bagaglio di simbologie e rituali molto particolari e diversi fra loro. Come quello delle arance, legato a San Nicola e al suo “miracolo della dote”.Continua a leggere

Nella calza della Befana ho trovato 40 buone notizie che mi ero perso nel 2018 : Secondo Bloomberg i primi quattro migliori e più efficienti sistemi sanitari al mondo sono quelli di Hong Kong, Singapore, Spagna e Italia. 21. Per l'Oms, l'Europa è tra le regioni col più alto tasso ...

Befana - nella calza non solo dolci : in una settimana giro d'affari da 100 milioni : Teleborsa, - Non solo dolci. E' di 100 milioni di euro il giro d'affari della settimana legata alla festività e alla tradizione della calza con i dolci della Befana per un coinvolgimento in Italia di ...

Befana - nella calza non solo dolci : in una settimana giro d'affari da 100 milioni : Non solo dolci. E' di 100 milioni di euro il giro d'affari della settimana legata alla festività e alla tradizione della calza con i dolci della Befana per un coinvolgimento in Italia di 34 mila ...

Nella calza della Befana c'è il lavoro di 133mila persone : L'Epifania, con la tradizionale calza con i dolci, rappresenta un business per quasi 34 mila in Italia, che danno lavoro a 133 mila addetti lungo tutto lo Stivale. Tra i settori tipici della festa: ...

Befana - il 47 - 9% dei giocattoli nella calza arrivano dalla Cina - : Lo dice Confartigianato, in base a dati Eurostat. Negli ultimi 10 anni, crescita del 41% dell'import nell'Unione europea di giochi realizzati in Paesi extra Ue. A difendere la qualità "made in Italy" ...

Arriva la Befana - curiosità e aneddoti sull'anziana che porta la calza con dolci e carbone : Come sempre, se nell'anno appena passato siamo stati buoni o cattivi potremo scoprirlo soltanto il 6 gennaio, ovvero il giorno in cui la Befana ci porterà la calza con i dolci o il carbone (o le cipolle). Sulla figura della mitica vecchina volante ruotano tantissime curiosità e numerosi aneddoti di origine religiosa o puramente popolare. Molti ad esempio si stupiranno nello scoprire che la Befana avrebbe dovuto unirsi ai Re Magi, mentre altri ...

Idee per riempire la calza della Befana : La calza della Befana è una tradizione che ci riporta ai tempi dell’infanzia, quando si appendeva il calzino e la mattina dopo lo si trovava pieno di caramelle e dolcetti. Quelle preconfezionate sono in vendita al supermercato, ma molto spesso sono troppo care rispetto al loro contenuto. Oggi, quindi, vorrei darti qualche idea per riempire la calza della Befana senza spendere troppo! riempire la calza della Befana: ecco qualche idea Una ...