Aeroporto Ancona | per gestione Aerdorica possibile ingresso di Njord come private

finanza.lastampa

: Aerdorica, chiuso bando con una offerta. Società gestore aeroporto Ancona-Falconara, 7/1 apertura busta - AnsaMarche : Aerdorica, chiuso bando con una offerta. Società gestore aeroporto Ancona-Falconara, 7/1 apertura busta - Carlino_Ancona : Per l’aeroporto di #Falconara in campo un aspirante socio privato - Clabotta86 : @_itschia @chiaraBriciola @letydark855846 I tg martellano coi record della Juve quando io mi sono trovato Rooney a… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Il futuro diè in una busta, la sola pervenuta entro venerdì 4 gennaio alla scadenza dei termini del bando per l'individuazione di un socio privato che possa rilevare le quote per diventare ...