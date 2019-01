Una realtà ormai consolidata 

Bohemian Rhapsody - Rami Malek e Lucy Boynton stanno insieme. Come Freddie Mercury e Mary Austin - i due attori sono Una coppia anche nella realtà : Rami Malek e Lucy Boynton, rispettivamente Freddie Mercury e Mary Austin nel fortunatissimo film Bohemian Rhapsody, da fidanzati per esigenze di copione sono diventati una coppia anche nella vita reale. I due attori hanno deciso di uscire allo scoperto, ufficializzando la loro relazione. L’occasione è stata la serata di gala di venerdì al Palm Springs International Film Festival, dove l’attore Rami Malek, 37 anni, è intervenuto e, ...

Gotham 5 inizia la corsa verso il finale con Una morte importante : le teorie dei fan diventano realtà nella première : Gotham 5 ha iniziato la sua corsa verso il gran finale con la première andata in onda negli Usa qualche ora fa e che ha aperto, di fatto, l'ultima stagione della serie Fox. Cosa succederà e come andrà a finire per Gordon e i suoi? Ancora è presto per dirlo ma i fan più arguti hanno già portato a segno un bel punto ottenendo la conferma alle loro teorie sul primo "morto eccellente" di questa stagione conclusiva. Proprio gli ultimi trailer e ...

Caparezza : «Chi entra in contatto con la mia realtà spesso mi dice che sembriamo Una famiglia» : VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul 25 di tivusat, presenta in prima visione esclusiva Trip709, il documentario sulla realizzazione di Prisoner 709, l’ultimo album di Caparezza già doppio disco di platino. Il film andrà in onda venerdì 4 gennaio alle 21.10 e sarà anticipato da Best Of Caparezza, una selezione speciale dei suoi migliori videoclip, in onda alle ...

NessUna falsa partenza per Huawei P20 e P20 Pro : l’aggiornamento Android Pie in Cina è realtà : Una svolta molto importante e per certi versi inaspettata quella di cui posso parlarvi oggi 3 dicembre a proposito di Huawei P20 e P20 Pro, almeno per quanto riguarda il pubblico desideroso di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie e quello dell'interfaccia EMUI 9.0. Secondo le ultimissime segnalazioni giunte direttamente da una fonte come GSMArena, infatti, durante il fine settimana è stato avviata la distribuzione del firmware in Cina, ...

Pupi Avati : "mamme mi offrivano figlie per Una parte"/ "Il Signor Diavolo" tra film e realtà : "il male esiste" - IlSussidiario.net : Nel 2019 esce il nuovo film di Pupi Avati, Il Signor Diavolo, il suo esordio nel mondo del cinema horror, ecco di cosa si tratta

Per il medico è incinta - ma in realtà aveva Una cisti di 26 kg : “Il peso di sette neonati” : Keely Favell, 28enne britannica, per diversi anni ha convissuto con una una cisti ovarica così grande da renderle complicato anche respirare. Il suo medico di fiducia era convinto che aspettasse un bambino, fino a quanto le ha consigliato di fare un'ecografia...Continua a leggere

HIV : Una campagna in realtà aumentata e un nuovo checkpoint tra le iniziative per non abbassare la guardia : Una mano che, idealmente, rappresenta i progressi scientifici e l’informazione, fa esplodere la bolla che racchiude le persone che convivono con l’HIV, permettendo loro di uscire dall’isolamento e tornare a vivere in società alla pari degli altri. Il tutto con uno stile che richiama Keith Haring, artista morto di AIDS nel 1990. È questo il soggetto dell’opera di Knet, il cui vero nome è Carlo Oneto, street artist di Salerno che ha già ...

I chip sottopelle sono Una realtà. Verranno utilizzati per controllare i dipendenti? : Per i seguaci del transumanesimo, l'installazione di microchip sottopelle è un primo passo per consentire all'uomo di elevare le sue possibilità oltre quanto gli è consentito dalla sua gabbia di carne. Per altri è invece l'anticipazione di un futuro distopico dove saremo sempre più controllati. La cosa che conta, però, è sapere che le persone al mondo che ne possiedono uno ...

I chip sottopelle sono Una realtà. Verranno utilizzati per controllare i dipendenti? : Fondare un'azienda come Biohax ha quindi come motore una visione del mondo prima ancora che i profitti. Profitti che, ad ogni modo, promettono di essere sostanziosi. Jowan Osterlund Österlund ha ...

Huawei lancia Una nuova applicazione per la creazione di avatar per la realtà aumentata : 3D Live Maker è il nome della nuova applicazione di Huawei che permette di creare degli oggetti tridimensionali interattivi chiamati AI Live Model da utilizzare […] L'articolo Huawei lancia una nuova applicazione per la creazione di avatar per la realtà aumentata proviene da TuttoAndroid.

Comprereste Una Xbox One senza lettore di dischi? Nel 2019 potrebbe essere realtà : Una Xbox One senza lettore di dischi fisici. Questa è l’indiscrezione che sta circolando da ieri secondo il sito Thurrot. Microsoft starebbe sviluppando una console che non prevede la presenza dei giochi fisici, insomma su disco. Dovrebbe arrivare entro la primavera del 2019 e supporterà solo i giochi digitali, acquistabili dal Microsoft Store, che la stessa casa di Redmond dice di voler migliorare. Il lancio di una console del genere dovrebbe ...

Malpensa non è Una realtà in crisi - quindi non sfrutti i lavoratori : A distanza di pochi mesi sono tornato a Malpensa, nell’aeroporto dove mesi fa avevo denunciato assieme al sindacato Cub il pesante precariato, la filiera delle cooperative e l’abuso dei contratti somministrati. Con Renzo Canavesi avevamo mostrato (ci sono ancora i video) i tabulati dove le caselle del lavoro a tempo determinato sono vere e proprie caselle di contratti necessari, quindi a tempo indeterminato. Da allora ad oggi abbiamo un decreto ...