: Breaking News #Migranti, Berlino: sì accoglienza in Ue - Cyber_Feed : Breaking News #Migranti, Berlino: sì accoglienza in Ue - TelevideoRai101 : Migranti, Berlino: sì accoglienza in Ue - marobe997 : RT @51fini: Migranti, Salvini: 'Sbarchino a Malta'. E accusa Berlino e Amsterdam ?@matteosalvinimi? HA FATTO BENISSIMO! -

Il governo tedesco si è detto "pronto all', ma nell'ambito di un' ampia soluzione di suddivisione europea" dei profughi a bordo delle navi Sea Watch e Sea Eye ferme davanti alla costa di Malta. La disponibilità, annunciata nei giorni scorsi da diversi città tedesche,è stata sottolineata da un portavoce del Ministero dell'Interno di. "Il Governo federale-ha detto- si impegna, come in precedenti casi,per una soluzione rapida nel quadro di una comune responsabilità e solidarietà europea"(Di sabato 5 gennaio 2019)