Torino | pm chiede sorveglianza speciale per 5 foreign fighters Sono andati in Siria a

Torino - procura chiede sorveglianza speciale per 5 antagonisti tornati da Siria : Avevano combattutto a fianco dellìYpg curda, contro l'Isis. Per loro divieto di dimora per due anni. - Divieto di dimora per cinque persone che avevano combattuto in Siria a fianco delle milizie curde ...

Autostrade - pedaggi più cari : Uncem chiede ai prefetti di Torino e Cuneo un incontro coi sindaci : Uncem ha richiesto ai prefetti di Torino e di Cuneo un incontro con i sindaci nel quale presentare le preoccupazioni per gli aumenti dei pedaggi autostradali, in particolare sulla Torino-Savona e ...

Torino-Juventus - la pungente ironia di Chiambretti : “chiederò al Papa se la Var esiste davvero! E su Zaza…” : Continua la polemica sulle decisioni della Var in Torino-Juventus: Piero Chiambretti, grande tifoso granata, ne parla con la sua solita, pungente, ironia La partita fra Torino e Juventus giocata sabato sera ha lasciato dietro di sè le consuete polemiche arbitrali. Tifosi e giocatori del Torino hanno protestato a gran voce per un mancato rigore su Zaza, strattonato vistosamente da Alex Sandro: un episodio che avrebbe potuto influire sul ...

Rifiuti Roma - la Raggi chiede aiuto - il sindaco di Torino (Appendino - M5S) pronta ad aiutarla : Virginia Raggi chiede un aiuto per l’emergenza Rifiuti di Roma, il sindaco Appendino di Torino pronta ad aiutarla Le gemelle diverse, le chiamavano. Chiara Appendino e Virginia Raggi sono diventate sindaco lo stesso giorno. La prima a Torino, battendo a sopresa Piero Fassino, la seconda a Roma, superando agevomente Roberto Giachetti. Oggi, dopo due anni e mezzo di amministrazione, sono ancora pronte a darsi una mano. In questo caso è ...

Processo Eternit - la procura di Torino chiede 7 anni per Schmidheiny - : L'imprenditore svizzero è processato con l'ipotesi di omicidio colposo per la morte di due operai di uno stabilimento a Cavagnolo: secondo l'accusa il decesso è avvenuto a causa dell'esposizione ad ...

Torino - Petrachi chiede lo “sconto” per il riscatto di Ola Aina : Ola Aina ha impressionato in questa prima parte di stagione con la maglia del Torino, Petrachi vorrebbe riscattarlo già a gennaio Torino alle prese con le prime mosse di mercato in vista della sessione invernale. Prima di lanciarsi su nuovi obiettivi però, il ds Petrachi vuole mettere al sicuro alcuni colpi estivi che vanno riscattati, come ad esempio l’esterno Ola Aina. Per quest’ultimo, di proprietà del Chelsea, il Torino ha ...

La Piazza di Torino chiede un partito che ancora non c'è : La Piazza di Torino cerca un partito che ancora non c'è. È quel partito di tradizione liberale che da troppi anni manca al Paese. Quella parte del Paese che, dopo l'ubriacatura di protesta, adesso comprende che la decrescita felice è solo una buona scusa per legittimare una classe politica cialtrona.Che scopre come, al di là del mantra giustizialista e moralista, tra la democrazia diretta, i barconi dei migranti ...

No Tav - assolti 20 attivisti per il blocco dell’autostrada Torino-Bardonecchia. Pm chiedeva 67 anni di reclusione in totale : Nel 2013 bloccarono l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia durante una manifestazione contro l’Alta velocità Torino-Lione. Per questo, secondo l’accusa, in venti meritavano un totale di 67 anni di reclusione. Il tribunale di Torino li ha invece assolti. Gli attivisti No Tav rispondevano di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e, poiché durante il blocco alcuni copertoni erano stati dati alle fiamme, di incendio. Gli ...

Torino città No Tav - il Comune chiede lo stop ai lavori : Torino diventa città No Tav. Passa in consiglio comunale con 23 voti favorevoli e 2 contrari la mozione del Movimento Cinquestelle che chiede di fermare i lavori per l'alta velocità...