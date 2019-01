Spoiler Il Segreto trame iberiche | Julieta e l' amato sequestrati da Molero

Spoiler spagnoli Il Segreto : Julieta abbandona Saul sull’altare : La famosa telenovela iberica Il Segreto è sempre pronta a sorprendere con improvvisi abbandoni, nuovi arrivi, e intrighi. Purtroppo negli episodi che i telespettatori hanno avuto modo di vedere sull’emittente televisiva Antena 3 questa settimana è accaduto qualcosa di struggente. In particolare Julieta Uriarte proprio adesso che avrebbe potuto convolare a nozze con il suo grande amore è scomparsa nel nulla. L'eroina di Puente Viejo ha ...

Spoiler Il Segreto : Matias preoccupato per Marcela - Mauricio festeggia il Capodanno con Fè : Le trame della famosa soap opera spagnola “Il Segreto” sono sempre più coinvolgenti. Negli episodi che sono stati trasmessi sull'emittente televisiva “Antena 3” in Spagna questa settimana in corso purtroppo si è diffusa a Puente Viejo l’epidemia della varicella. Tra gli ammalati che Elsa Laguna ha assistito con il consenso del sindaco Carmelo Leal ci sono stati anche Marcela e la figlia Camelia. Sfortunatamente questa brutta situazione ha ...

Spoiler Il Segreto : Julieta scopre che Prudencio sta prosciugando i conti di Francisca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su "Il Segreto", la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra che ogni giorno riesce ad intrattenere circa tre milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 7 all'11 gennaio si soffermano su Julieta ed Elsa: infatti, se la Uriarte deciderà di concedersi a Prudencio per scoprire i suoi inganni, la Laguna arriverà a Puente Viejo dopo essere stata data per morta durante le ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Fernando Mesia lotta tra la vita e la morte : Un nuovo appuntamento dedicato agli Spoiler sulla famosa soap opera di origini iberiche “Il Segreto”. Chi segue le avventure ambientate nella cittadina di Puente Viejo, sarà al corrente che nelle puntate italiane è tornato in scena il perfido Fernando Mesia da qualche settimana. Il figlio del defunto Olmo ha preso il posto di Francisca Montenegro, perché è riapparso nella villa proprio dopo la sparizione della matrona. Negli episodi iberici che ...

Spoiler iberici Il Segreto : epidemia di varicella in paese - Marcela e Camelia contagiate : Torna l'appuntamento con le news de "Il Segreto", la soap opera ideata da Aurora Guerra che narra le vicende che si susseguono in un piccolo borgo iberico. Dalle trame delle puntate in onda ad inizio gennaio in Spagna si apprende che Marcela e la figlia Camelia saranno contagiate dalla varicella a causa di una grave epidemia che si abbatterà su Puente Viejo. Per poter curare i numerosi ammalati, Carmelo sarà costretto a costruire un ospedale da ...

Spoiler spagnoli Il Segreto dal 24 al 26 dicembre : Francisca cerca i figli di Maria : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap opera Il Segreto, in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 16,15 circa e su Rete 4 il martedì sera alle 21,25. Gli episodi trasmessi dal 24 al 26 dicembre in Spagna rivelano che i figli di Maria sono vittime di un brutto incidente d'auto. La moglie di Gonzalo sospetta sin dall'inizio che Fernando Mesia abbia provocato l'accaduto. Dopo aver saputo la notizia la Montenegro avverte un malore che ...

Spoiler Il Segreto : Julieta rapita prima delle nozze - il Mesia tra la vita e la morte : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Le anticipazioni spagnole di inizio gennaio, svelano che la vita di Fernando sarà in grave pericolo dopo il salvataggio dei figli di Maria, mentre Julieta si accingerà a sposarsi con Saul, se qualcosa andasse storto. Il Segreto: Fernando Mesia in fin di vita Fernando sverrà dopo aver portato in salvo Beltran ed Esperanza, caduti in una grotta. ...

Spoiler Il Segreto : l'arrivo di Esperanza e Beltran - Marcela e Camelia stanno male : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda in Spagna dal 31 al 4 gennaio, svelano che Fernando Mesia riuscirà a salvare la vita di Esperanza e Beltran, mentre Marcela e la figlia contrarranno la varicella, destando la preoccupazione di Matias. Il Segreto: Fernando salva Esperanza e Beltran Fernando Mesia (Carlos ...

Spoiler Il Segreto : Saul minaccia Prudencio di ucciderlo : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, punta di diamante di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane annunciano un grande colpo di scena. Prudencio Ortega, infatti, apprenderà che suo fratello Saul è vivo durante uno scontro molto acceso alla Casona. Saul impedisce a Julieta di uccidere Prudencio I seguaci de Il Segreto hanno appena assistito alla morte di Saul Ortega (Ruben ...

Spoiler Il Segreto : l'Ulloa viene salvato da Mauricio - Fernando - Julieta - e Saul : Nuovo spazio incentrato sulla telenovela iberica “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Nei prossimi episodi italiani i cittadini soprattutto la dark lady principale dello sceneggiato farà i conti con un personaggio del passato. Si tratta del crudele psichiatra Fulgencio Montenegro, che grazie a Fernando Mesia sequestrerà sua cugina e Raimundo Ulloa. Il vedovo di Bernarda Jimenez dopo aver torturato nel peggiore dei ...

Spoiler Il Segreto : il Leal e il Santacruz commettono un omicidio per proteggere Adela : Sono in arrivo dei grossi problemi per due personaggi storici della soap opera spagnola “Il Segreto”. Stiamo parlando di Adela e Carmelo, che non riusciranno a stare tranquilli a causa di un new entry legato al passato della maestra. Tutto avrà inizio quando un uomo chiamato Basilio Duràn minaccerà l’insegnante attraverso numerose missive anonime: in seguito il malvivente entrerà in azione ferendo gravemente la sua nemica. La moglie del Leal ...

Il Segreto - Spoiler : Raimundo vuole trovare donna Francisca - Antolina innamorata di Isaac : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che anche nella settimana che va da lunedì 31 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019 ci riserverà molti colpi di scena, come la misteriosa lettera che verrà recapitata alla Villa e che sembra scritta proprio da donna Francisca. A Puente Viejo nel frattempo abbiamo assistito al matrimonio di Irene e Severo che sono diventati marito e moglie senza intoppi e il trasferimento alla Villa ...

Il Segreto - Spoiler al 4 gennaio : la Montenegro manda un regalo per le nozze del Santacruz : Lunedì 31 dicembre ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che pone al centro delle trame il personaggio di Severo. Quest'ultimo è pronto a lasciare il passato drammatico alle spalle per festeggiare il matrimonio con Irene, la donna che gli ha fatto ritrovare il sorriso. Gli spoiler delle puntate che vanno fino a venerdì 4 gennaio rivelano che Fernando si presenterà alle nozze di ...

Spoiler Il Segreto : Fernando invita Julieta a divorziare - la lettera di Francisca : La popolare telenovela di origini iberiche “Il Segreto”, ambientata nella cittadina di Puente Viejo, non smette mai di stupire il pubblico. Negli episodi della prossima settimana, l’ex locandiere Raimundo Ulloa, finalmente, riceverà un messaggio dalla moglie Francisca Montenegro che gli dirà di aspettarla. Il malvagio personaggio del passato rientrato in scena in Italia da poco, ovvero Fernando Mesia, inviterà, invece, Julieta Uriarte ad ...