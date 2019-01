Lazio | Inzaghi cerca un esterno Pressing su Zappacosta e Darmian

Calciomercato Lazio - assalto a Zappacosta : Inzaghi ha chiesto l’esterno del Chelsea : Calciomercato Lazio, il club del patron Lotito sta cercando di accontentare le richieste del tecnico Simone Inzaghi sul mercato Calciomercato Lazio, il club capitolino si sta muovendo in queste ore per regalare a mister Simone Inzaghi gli innesti giusti per la conquista della Champions League sfumata nell’ultima giornata della passata stagione. Il tecnico ha chiesto un esterno di destra, zona del campo nella quale potrebbero partire ...

Lazio - Inzaghi non ci sta : 'Gli errori dell'arbitro sotto gli occhi di tutti' : 'Ci stava l'espulsione di Izzo ma abbiamo subito il gol nei minuti di recupero. C'è grande delusione, Non parlo più di arbitri, oggi gli errori sono sotto gli occhi di tutti, dieci minuti prima il ...

Lazio-Torino - Inzaghi : “Errori arbitrali evidenti”. Mazzarri : “Peccato per il pari” : LAZIO TORINO Inzaghi – Al termine del match dell’Olimpico di Roma, Lazio-Torino finito in parità 1-1 il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto il tecnico di Piacenza. In calce il commento dell’allenatore dei granata Mazzarri. – > Leggi anche Pagelle Lazio-Torino 1-1: […] L'articolo Lazio-Torino, Inzaghi: “Errori ...

Lazio-Torino - Tare ed Inzaghi furibondi : “sconcertati per l’arbitraggio” : Il Var non spegne le polemiche, dopo il caos in Juve-Sampdoria, anche nella gara tra Lazio e Torino “Il nostro Direttore Sportivo è lontano dalla Capitale per questioni lavorative, ma mi ha chiesto di riporTare una sua dichiarazione; Igli Tare è rimasto completamente sconcertato dall’arbitraggio del match di oggi”. La Lazio, attraverso il proprio addetto alla comunicazione, sul sito ufficiale dal club, ha protestato a seguito ...

Lazio-Torino - dalle 15.00 La Diretta Inzaghi conferma Correa e Luis Alberto. Leiva in panchina : La Lazio viene dalla vittoria sul campo del Bologna, che ha consentito ai biancocelesti di consolidare la 4a posizione di classifica che ora occupano con 2 punti di vantaggio sulla Sampdoria; il ...

Calciomercato Lazio - Inzaghi vuole Darmian : le ultime : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere per […] L'articolo Calciomercato Lazio, Inzaghi vuole Darmian: le ultime proviene da Serie A News ...

Lazio-Torino - Inzaghi : “Luis Alberto grande risorsa. Giocano Immobile e Parolo” : Le vittorie contro Cagliari e Bologna per lasciarsi alle spalle un momento delicato, adesso l’esame Torino per provare a consolidare il quarto posto in classifica. “Alleno un gruppo di professionisti che lavorano ogni allenamento al 100%, siamo lì in classifica da due anni e mezzo ed in Serie A non è semplice. Dobbiamo andare avanti pensando solo a noi stessi e ragionando partita dopo partita”, le parole di Simone Inzaghi nel ...

Lazio - Inzaghi : "Il Torino è un concorrente diretto nella lotta per l'Europa" : Chiudere l'anno nel migliore dei modi. Che poi significa infilare la terza vittoria consecutiva ed andare alla sosta invernale confermandosi al quarto posto solitario in classifica. Simone Inzaghi ...

Verso Lazio-Torino - Inzaghi : 'Ci vuole una partita umile - ma siamo consapevoli della nostra forza' : ROMA - 'Fermarsi in caso di razzismo? Lo ha detto Ancelotti e lo ha ribadito anche Ulivieri , presidente dell'Assoallenatori, ndr, . Sono d'accordo con Ancelotti, un allenatore di grande esperienza: ...

Lazio-Torino - Inzaghi : 'Luis Alberto grande risorsa. Giocano Immobile e Parolo' : Immobile e Parolo titolari" "Luis Alberto è un calciatore importante per noi: è tornato a stare bene, è un ragazzo sensibile ma è legato al mondo Lazio, sta smaltendo l'infortunio ed è in grande ...

Lazio - ritrovato Leiva : per Inzaghi è insostituibile : Lucas Leiva Getty Quasi come un nuovo acquisto. La Lazio ha ritrovato Lucas Leiva, il faro del centrocampo, l'uomo che più di ogni altro Inzaghi ritiene insostituibile. Non giocava una partita da ...

Calciomercato Lazio - i desideri di Inzaghi per l’anno che verrà : Calciomercato Lazio – Nei sogni di Inzaghi, dopo il tentativo fatto (ancora non tramontato, ndr) per Darmian del Manchester United, spunta un nuovo nome. La Lazio, non è un segreto, cerca rinforzi sulla fascia adatti al 3-5-2 di Inzaghi. Secondo quanto riporta Tuttosport, i biancocelesti avrebbero chiesto informazione al Milan per Laxalt, vecchio pallino del ds Tare poi trasferitosi ai rossoneri. L’esterno uruguaiano […] L'articolo ...

Lazio - derby Inzaghi - Simone batte Pippo 2-0 : Lazio, derby Inzaghi, Simone batte Pippo 2-0 – Sì, la Lazio si è proprio risvegliata. Ha recuperato Lucas Leiva e gli stanchi Milinkovic Savic e Luis Albert. Nell’occasione Luis Alberto ha disimpegnato al monte di pietà i suoi favolosi piedi buoni e con questi ha risolto la partita col Bologna con due perfetti calci d’angolo che hanno trovato puntuali le teste prima di Luiz Felipe poi verso la fine quella di Lulic. E così il ...

Simone inguaia Pippo - alla Lazio il 'derby degli Inzaghi' : Roma - Fratelli coltelli. Simone Inzaghi inguaia Pippo, la sua Lazio va a vincere 2-0 col minimo sforzo a Bologna, contro una squadra impaurita e involuta, di fatto incapace di costruire palle gol e ...