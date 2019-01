Inter-Napoli | Da Ros ribadisce le accuse al Rosso «I napoletani hanno soccorso Daniele»

Gazzetta – Inter-Napoli - Interrogato Da Ros : «Il Rosso è la mente dell’agguato» : «I napoletani hanno aiutato Belardinelli» La Gazzetta dello Sport scrive dell’interrogatorio a San Vittore di Luca Da Ros, uno dei quattro arrestati per rissa e lesioni nell’inchiesta sugli scontri prima di Inter-Napoli, a Santo Stefano. Da Ros appartiene al gruppo “Boys”, e ha fornito nuovi particolari sull’agguato di via Novara. Leggiamo la Gazzetta: «Confermate le accuse contro Marco Piovella, detto il Rosso, ...

Scontri Inter-Napoli : diffuso un nuovo video dell'assalto - : Altre immagini sono state rese note più di una settimana dopo gli Scontri tra ultras di Santo Stefano. Il video girato dall'alto da una residente di via Novara mostra con chiarezza la guerriglia ...

Inter-Napoli - tifoso napoletano di 25 anni indagato per omicidio volontario Il video : Alla guida di una Volvo V40 colore scuro avrebbe travolto il tifoso 39enne Daniele Belardinelli, morto poi in ospedale. Avrebbe anche tentato di cancellare le tracce di sangue lavando l’automobile: accertamenti della Scientifica

Scontri Inter-Napoli - svolta sull'ultrà del Napoli. Indagato per omicidio : Daniele Belardinelli. Ansa A nove giorni dall'accaduto, le forze dell'ordine hanno identificato la persona che investì Daniele Belardinelli in zona San Siro a Milano. È un ultrà del Napoli di 25 anni ...

Inter-Napoli - chi è il tifoso napoletano sospettato della morte di Belardinelli : le tracce sulla sua auto : Gli agenti della Digos hanno individuato a Napoli l'uomo che avrebbe investito l'ultrà Davide Belardinelli la sera di Santo Stefano fuori da San Siro durante gli scontri di Inter-Napoli. L'ultrà napoletano aveva tentato di cancellare le tracce di sangue rimaste sulla sua Volvo, per poi negare alla p

Le notizie del giorno – Il clamoroso audio di Inter-Napoli e le ultime sulla morte di Belardinelli : Le notizie del giorno – Il match di campionato tra Inter e Napoli ha rappresentato sicuramente una delle pagine più brutte per il calcio italiano, prima gli scontri tra tifosi che hanno portato alla morte di Daniele Balardinelli, poi gli ululati razzisti nei confronti del difensore Koulibay. Nelle ultime è stato diffuso un audio clamoroso che sembra condannare l’arbitro Mazzoleni. Ma andiamo con ordine. Al quinto minuto arrivano già ...

Ultrà morto prima di Inter-Napoli - sequestrata auto a Napoli : Ha provato a negare di essere stato a Milano nel giorno di Santo Stefano, quando in via Novara, a meno di due chilometri dallo stadio Meazza, si è scatenata la guerriglia tra ultras prima...