Dl Sicurezza | dalla protezione umanitaria agli Sprar | le critiche dei sindaci Iscrizione

Dl Sicurezza : Dalla stretta sui permessi al braccialetto elettronico per gli stalker : ... fiere e spettacoli pubblici stretta SU SGOMBERI - Sanzioni più severe per chi promuove od organizza l'occupazione di immobili , da 2 a 4 anni, e estensione dell'uso di intercettazioni nelle indagini ...

Il decreto Sicurezza diventa legge - dalla stretta su permessi all’accattonaggio : ecco cosa cambia : Il decreto sicurezza viene approvato in via definitiva alla Camera con 396 sì e 99 no. Oltre alla maggioranza si esprimono a favore del provvedimento anche Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il Pd, insieme a LeU, fa interventi fiume anche sui vari ordini del giorno e protesta con maschere bianche sul volto. Dopo il via libera finale al decreto Sic...

Dl Sicurezza - sì dalla Camera : la guida stretta su migranti e taser ai vigili Ecco cosa cambia (in 1 minuto) : scheda : La Camera dà l’ok con 336 sì e 249 no. La cittadinanza sarà data solo a chi conosce l’italiano: via l’asilo a chi spaccia o molesta. Ai sindaci viene dato il potere di stop ai negozi etnici.

Decreto Sicurezza - cosa prevede : dalla stretta sui permessi per motivi umanitari alle limitazioni ai “negozietti etnici” : Il “Decreto Salvini“, approvato col voto di fiducia alla Camera con 336 sì e 249 no, diventa legge. Introduce una serie di novità in tema di immigrazione e sicurezza. Diversi i temi affrontati, dalla stretta sui permessi di soggiorno alla sperimentazione del taser per i vigili urbani. Ecco i punti principali del provvedimento. stretta sui permessi – È abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Questo viene ...

