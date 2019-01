Deschamps e il suo addio alla Juventus | ' È stato un mio errore | non dovevo farlo'

Blastingnews

(Di venerdì 4 gennaio 2019) La stagione calcistica è momentaneamente in stand-by per le vacanze invernali, e molti addetti ai lavori in questi ultimi giorni sono approdati a Dubai dove, oltre a stare al caldo, hanno partecipato al Globe Soccer Awards, l'evento che premia i migliori giocatori e allenatori dell'anno.Durante la manifestazione èpremiato Cristiano Ronaldo come miglior calciatore, mentre Didierinsignito del titolo di miglior tecnico dell'anno. Il Ct della Francia ha rilasciato un'interessante intervista a Sky Sport durante la quale, parlando dei suoi trascorsi sulla panchina della, ha ammesso che èunaver deciso di lasciare i bianconeri dopo aver ottenuto la promozione in Serie A....