Auguri Befana | frasi e dediche originali e divertenti

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Tra due giorni sarà il 6 gennaio 2019 noto a tutti come il giorno dei festeggiamenti per lache tutte le altre feste natalizie porterà via. Archiviate tali festività ci si preparerà all'arrivo del Carnevale che quest'anno cadrà il 5 di marzo. Detto ciò, eccodisimpatiche,, giocose per fare glidi buona2019 che potrete inviare anche mediante Facebook e WhatsApp. Prima, però, un po' di storia., ecco un po' di storia In origine larappresentava l'anno che era appena andato via. Esso infatti era vecchio come è vecchia la. I doni che la vecchina portava, poi, erano di buono per l'anno futuro. Nella nostra tradizione (quella cristiana) la storia dellaè legata a quella dei Re Magi. Perché? Ebbene nel loro lungo cammino verso Betlemme Mechiorre, Gasparre e Baldassarre non riuscendo a trovare la strada chiesero ...