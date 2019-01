Astronomia | il Sistema Solare potrebbe essere proiettato via dalla Via Lattea

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Una ricerca coordinata dall’Università britannica di Durham in collaborazione con l’Università di Helsinki, pubblicata su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ha realizzato una simulazione con il supercomputer Eagle, in grado di prevedere gli effetti delle collisioni tra le galassie. Gli esperti hanno scoperto che tra due miliardi di anni, ossia prima del previsto impatto con la galassia Andromeda, il nostroviaVia: ciòaccadere per l’impatto con la Grande Nube di Magellano, cheurtare la Via, risvegliando il gigantesco buco nero gigante nel suo centro, con conseguenze disastrose.Gli scienziati sono partiti dall’assunto per cui la Grande Nube di Magellano sta perdendo energia ed è destinata a scontrarsi con la Via: gli effetti dell’impattoro ...