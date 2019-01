Neymar il calciatore che vale di più Cristiano Ronaldo fuori dalla top ten

Neymar : 'Volevo diventare un calciatore ricco per comprarmi una fabbrica di biscotti' : Sognava di fare il calciatore fin da piccolo, per diventare ricco e potersi comprare una fabbrica di biscotti. Neymar è tornato a parlare della sua infanzia difficile in un'intervista a "El Primo Rico"...

Neymar e la Premier League : “ogni calciatore dovrebbe giocarci almeno una volta” : Neymar e l’interesse per la Premier League: le parole del calciatore brasiliano del PSG La stella brasiliana del Psg Neymar ha espresso il suo interesse a giocare una volta nella Premier League. “Non so cosa possa succedere domani, ma penso che ogni grande calciatore debba giocare almeno una volta in Premier League“, ha detto il giocatore del Paris Saint-Germain in un video trasmesso sul suo canale YouTube. “È una ...

Infortunio Neymar - brivido Psg e Brasile : il calciatore si fa male e lascia il campo in lacrime : Infortunio Neymar – Non solo la Nations League in campo, si stanno giocando anche alcune partite amichevoli, in particolar modo partita tra Brasile e Camerun in una gara già avvincente in avvio. Dopo i primi minuti si mettono subito male le cose per il Brasile ma soprattutto per il Psg, Infortunio per l’attaccante Neymar dopo appena 8 minuti. Si teme uno stiramento per il brasiliano, Neymar si è subito toccato l’interno coscia ...