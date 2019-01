Freddo e neve in Basilicata | imbiancati i Sassi di Matera GALLERY

Freddo intenso e neve fino in pianura al centro-sud : l'allerta della Protezione Civile per domani : Nella giornata di domani entrerà nel vivo l'ondata di Freddo in atto sull'Italia, con precipitazioni nevose fino a quote pianeggianti sulle regioni del versante adriatico. Vediamo il bollettino...

Freddo - venti forti e neve fino in pianura : l'avviso dell'Aeronautica Militare : Un'ondata di Freddo sta per colpire l'Italia apportando maltempo, vento forte e nevicate fino a quote pianeggianti sulle regioni adriatiche e al Sud Italia. L'Aeronautica Militare ha emesso un...

Allerta meteo : storica ondata di Freddo e neve in arrivo anche in Sicilia : Preparate la borsa dell'acqua calda. Un'ondata eccezionale di freddo è attesa in Sicilia per le prossime ore, con la neve anche a bassa quota. Chissà, forse si rivivranno alcune scene del dicembre del ...

3/4 gennaio irruzione ARTICA. Freddo e NEVE - fiocchi da ANCONA - PESCARA - BARI - LECCE : L'Aquila - METEO ITALIA, irruzione ARTICA IN ARRIVO - Ormai ci siamo, l'Italia sta per sperimentare una vera fase invernale sebbene solo alcune regioni vedranno precipitazioni. L'anticiclone rimane sbilanciato sulle Isole Britanniche e favorisce lungo il suo bordo destro la discesa di una poderosa irruzione di aria ARTICA. Questa, dopo aver dilagato su Europa centr-orientale, punterà anche il Mediterraneo centrale investendo ...

Emergenza Freddo - morti due clochard. Neve al Sud : più servizi per i senzatetto : Le vittime a Milano e a Roma. Napoli apre le stazioni della metropolitana, Palermo rafforza mense e dormitori

Allerta Meteo Campania : Freddo intenso - neve e gelate in arrivo da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per neve e gelate valido a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani: avrà inizio stasera un periodo di intenso freddo, con gelate e nevicate anche a quote basse per la Campania. Già dalle 20 si prevedono precipitazioni locali prevalentemente nevose inizialmente oltre i 300 metri che poi, col passare delle ore, si estenderanno a tutte le ...

Meteo Protezione Civile domani : Freddo e neve in arrivo su diverse regioni - ecco le zone interessate : Nella giornata di domani avremo l'avvicinamento di una massa d'aria di origine artica che apporterà un peggioramento atmosferico ed un primo calo delle temperature, in particolare sulle regioni...

Arriva il gelo siberiano : Freddo - vento e neve fino alle coste - : Un'irruzione fredda di origine siberiana interesserà il nostro Paese dal 2 e fino all'8 gennaio. Sarà una settimana di temperature molto basse e forti venti provenienti da Nord che aumenteranno la ...

Arriva il gelo siberiano : Freddo - vento e neve fino alle coste : Arriva il gelo siberiano: freddo, vento e neve fino alle coste Un'irruzione fredda di origine siberiana interesserà il nostro Paese dal 2 e fino all’8 gennaio. Sarà una settimana di temperature molto basse e forti venti provenienti da Nord che aumenteranno la sensazione di freddo. neve fino alla costa sul versante ...

Umbria - da domani arrivano Freddo e neve : PERUGIA Cappelli, sciarpe e guanti. domani sarà il giorno della svolta meteo: giungerà aria gelida dalla Scandinavia. Al mattino avremo sull'Umbria nubi medio-basse piuttosto estese i con qualche ...

Meteo - irruzione artica : gelo a più riprese - in arrivo Freddo e neve : In queste ultime ore aria molto fredda, gelida, di lontane origini artiche si sta muovendo dal circolo polare verso la penisola scandinava e la Russia. In meno di 48 ore avrà raggiunto l'Europa centro orientale e l'Italia. Avvisano gli esperti di 3bMeteo.it che gli impulsi saranno almeno tre, due co

