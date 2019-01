Fatturazione elettronica | già in tilt la nuova piattaforma per le fatture elettroniche

ilgiornale

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Falsa partenza per il nuovo portale dell'Agenzia delle entrate creato ad hoc per la gestione telematica dellepilastro, appunto, della rivoluzione della, per combattere l"evasione dell"Iva. Perché al secondo giorno di attività si registrano già problemi non da poco sulla.Era da aspettarselo e come scrive La Verità, molti operatori che hanno cercato di inviare per conto di clienti le primedell'anno si sono trovati di fronte al seguente intoppo-disservizio: "Il sistema non è al momento disponibile". Insomma, non certo un inizio da sogno. Ma già negli ultimi giorni del 2018 c'era chi aveva segnalato criticità nell'accadere al sistema per poter inserire i dati dei propri clienti in vista del cambiamento in opera dal primo di gennaio.Ma nonostante ciò, l"Agenzia delle entrate ha minimizzato, o meglio ha negato che vi siano problemi sul ...