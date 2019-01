Estorsione per la moto da cross | in carcere un minore

Marsciano - un arresto per Estorsione. : Marsciano Grazie all'intensificazione dei servizi contro i vari reati perpetrati in danno di anziani ed altre fasce protette, da parte del Comando Provinciale di Perugia, i Carabinieri della Stazione ...

Brindisi - agli arresti domiciliari per Estorsione due noti imprenditori di un mobilificio : Una brutta vicenda arriva dalla provincia di Brindisi, e per la precisione da Francavilla Fontana, paese dell'hinterland al confine con il tarantino. Poche ore fa infatti i militari della Guardia di Finanza di Brindisi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari per V.M, di 65 anni e L.S.M, 45 anni. Altre sette persone sono finite nel registro degli indagati. Secondo l'accusa, i noti imprenditori ...

Operazione 'Short Message' : non solo droga. Anche armi a disposizione ed un'Estorsione : ciò che emerge nelle circa 300 pagine di ordinanza di custodia cautelare che ha permesso di sgominare due associazioni criminali

Associazione finalizzata al traffico di droga ed Estorsione - 41 persone in manette all'alba : L'operazione, denominata Short Message, è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Su richiesta della Procura della Repubblica di Lecce.

Modica - coppia di rumeni arrestati per tentata Estorsione : Modica - La Polizia del Commissariato di Modica, qualche giorno fa, ha tratto in arresto una coppia di rumeni, un uomo , 28 anni, ed una donna , 27 anni, , coniugati fra loro, responsabili del reato ...

Bologna - 29enne romena condannata per Estorsione a luci rosse nei confronti del parroco : Un ricatto a luci rosse è costato caro a una giovane romena, da tempo residente a Bologna, che si è vista infliggere una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione con l'accusa di aver ricattato ed estorto denaro a un sacerdote con il quale aveva intrattenuto rapporti intimi; condannati a otto mesi di carcere anche il fratello 27enne della seduttrice e la sua compagna 26enne, entrambi di nazionalità romena. Protagonisti della vicenda boccaccesca ...

Massa - sette arresti per Estorsione a imprenditori locali. Per tre l’aggravante del metodo mafioso : Ci sono anche due persone vicine alla camorra e un’altra a una cosca calabrese, con una condanna definitiva per 416bis, tra le persone arrestate dai Carabinieri di Massa Carrara. L’indagine è stata coordinata dal pm della Dda di Genova Federico Manotti. L’accusa nei loro confronti è di estorsione aggravata dal metodo mafioso. In totale però sono state sette le ordinanze di custodia cautelare eseguite dai militari ...

Furnari - ME - : i Carabinieri arrestano due cugini per tentata Estorsione in concorso : Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Furnari hanno arrestato, in flagranza di reato, due cugini: M.A., 30enne di Furnari e M.A., 24enne di Messina, per tentata estorsione in concorso ...

Reddito di cittadinanza - Forza Italia prepara denuncia contro Conte e Tria per truffa e tentata Estorsione : ... se vi sono gli estremi e i giusti profili giuridici per denunciare il Governo e in particolare il Presidente del Consiglio Conte, il Ministro dell'Economia Tria e il Ministro del Lavoro e dello ...

Il bar Lory incendiato a Gela - un arresto per tentata Estorsione : E' stato arrestato dalla polizia l'uomo che il 20 ottobre scorso ha avuto un ruolo nell'incendio che ha danneggiato il bar pasticceria Lory a Gela. Nei suoi confronti il commissariato ha eseguito un'...

Arrestato per Estorsione il presidente dell'associazione siciliana antiEstorsione : Il presidente dell'associazione siciliana antiestorsione (Asia), Salvatore Campo, è stato Arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza di Catania per falso ideologico e peculato. È indagato anche per estorsione continuata nei confronti di alcune vittime del racket che avevano richiesto accesso allo specifico fondo di solidarietà statale.