Decreto sicurezza - il costituzionalista Valerio Onida : "Un sindaco non può dire 'me ne frego della legge'" : Valerio Onida è uno dei costituzionalisti più noti e rispettati. Già presidente della Corte Costituzionale e professore emerito di diritto costituzionale all'Università degli studi di Milano, ha avuto anche una breve fase di impegno politico, candidandosi come sindaco di Milano per la sinistra. Non

Decreto sicurezza - Palazzo Chigi : si applichi la legge - ma altri sindaci pronti a protesta : Conte: 'non applicare la legge significa violarla'. Proposto incontro tra Anci e Salvini; si allarga protesta dei comuni aperta da Leoluca Orlando si allarga. Il sindaco di Milano Beppe Sala: si ...

Decreto sicurezza - la grande alleanza destra-sinistra anti-Salvini : La grande alleanza anti-Salvini sul Decreto sicurezza è guidata dalla coppia più strana che si possa immaginare. Quella formata, è tutta siciliana, da due nemici che storicamente sono sempre stati ...

Scontro sul Decreto sicurezza. L'Anci chiede un vertice con Palazzo Chigi : Foto LaPresse - Guglielmo Mangiapane 13/12/18 Palermo ITA Cronaca il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzia alla cerimonia legata all?imminente chiusura delle iniziative per Palermo ...

Decreto sicurezza - scontro Sindaci-Salvini. Conte media : "Pronto a incontrare Anci insieme al Ministro" : Torna caldo il tema migranti dopo il serrato botta e risposta tra il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e alcuni sindaci, in testa Leoluca Orlando , primo cittadino di Palermo, sull'applicazione ...

Decreto sicurezza - Conte 'Pronto a incontrare Anci con Salvini'. Il ministro 'Sindaci traditori'. Sala 'Cambi la legge' : Politica I sindaci contro il dl Sicurezza. Orlando e De Magistris: "Non lo applichiamo". Salvini: "Ne risponderanno legalmente" di TIZIANA TESTA

Decreto sicurezza e immigrazione - perché i sindaci protestano : Ribattezzati 'disobbedienti', hanno deciso di disapplicare la legge o ne chiedono una radicale revisione

Ok all'incontro Palazzo Chigi-sindaci sul Decreto sicurezza : Roma, 3 gen., askanews, - 'Se l'Anci desidera un incontro per segnalare eventuali difficoltà applicative collegate alla legge sull'immigrazione e sulla sicurezza, ben venga la richiesta di un incontro ...

Ma i sindaci possono non applicare il Decreto Sicurezza? : Cosa succede se un sindaco non applica la legge nel suo Comune? Questa videoscheda ripercorre le ragioni della protesta di alcuni sindaci che hanno condiviso la decisione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di non applicare alcune parti del cosiddetto DL Sicurezza. Chi sono, cosa rischiano e perché protestano.

Decreto sicurezza - lo scontro giudiziario tra Salvini e Comuni è un'arma a doppio taglio per entrambi : Uno scontro tutto politico che, se portato sul piano giudiziario, sarebbe condotto ad armi spuntate da entrambe le parti, con il rischio di dar luogo a un conflitto istituzionale tra apparati statali ed enti locali, con tempi lunghi e in terre inesplorate. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato ripercussioni legali nei confronti del sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo la decisione di "sospendere" l'applicazione del ...

Decreto sicurezza - Milano si unisce al coro dei no : "Salvini ci ascolti" : L'Ispi, l'Istituto di Politica Internazionale, calcola che saranno 600mila entro il 2020. I sindaci protestano perché sarebbero i primi a far fronte a questa - per ora soltanto presunta - emergenza. ...

Salvini : «Via i sindaci contrari al Decreto sicurezza». Ma Sala : così non va video Gli esperti : «120.000 clandestini in più» : Il ministro dell’Interno dopo la presa di posizione del sindaco di Palermo. Alla quale si è associato quello di Milano Beppe Sala: «Salvini ci ripensi». De Magistris (Napoli): dimettiti tu. Ma palazzo Chigi interviene: pronti a un incontro con l’Anci

Decreto sicurezza - Palermo verso la disobbedienza : Orlando si oppone alla legge : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, con una nota inviata al capo area dell’ufficio anagrafe, ha dato disposizione di non applicare a Palermo le misure volute del cosiddetto “Decreto Sicurezza”, messo a punto dal vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, per quanto riguarda le norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di soggiorno. Ne dà notizia oggi il Giornale di Sicilia. L’articolo 13 delle ...

Salvini contro i sindaci : «Si dimettano». Sala : il Decreto sicurezza così non va : «Ministro Salvini, ci ascolti e riveda il decreto sicurezza, così non va!». È l'appello del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che sulla sua pagina Facebook ha...