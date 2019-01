Contro la dittatura dell' istante

Argentina - due ex dirigenti Ford condannati per crimini Contro l'umanità durante la dittatura : La notizia sta facendo il giro del mondo ed è stata riportata anche dal New York Times. I due anziani dirigenti , ormai oltre 80 e 90 anni, sono i primi condannati di una società straniera nell'...

Tamburi - Tip - Controcorrente : 'Alt alla dittatura degli algoritmi' : Anzi, la ripresa dell'economia è per certi versi stupefacente, vista la qualità degli investimenti e della preparazione del management e della forza lavoro. Credo che questo possa rappresentare un ...

M5s ancora Contro la stampa. Berlusconi attacca il governo : 'Pericolo dittatura' : Di Maio e Bonafede puntano ad abolire il finanziamento pubblico dell'editoria. Il Cavaliere chiama in causa la Lega, e Salvini replica: 'Certe parole sono sciocchezze da euroburocrati e frustrati di ...

SContro Berlusconi-Salvini. Il Cav : "Siamo all'anticamera della dittatura". Il vicepremier : "Fa ridere" : "C'è un'aria di illibertà, siamo in una democrazia illiberale, anticamera della dittatura, se continua così". Così Silvio Berlusconi ai giornalisti arrivando al congresso dei giovani di Forza Italia a Roma, parlando del M5S al governo. "Dopo aver salvato l'Italia dagli eredi dei comunisti nel '94 - ha aggiunto-, sono ancora in campo per dare un contributo al nuovo salvataggio dell'Italia"."Io certe sciocchezze le ...

