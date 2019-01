Continua a crescere il numero di casi di influenza in Italia

Commercio estero - si riduce avanzo commerciale ma export Continua a crescere : Si riduce l'avanzo commerciale nei conti con l'estero dell'Italia , che fa segnare a ottobre un surplus di quasi 3,8 miliardi di euro, inferiore di circa 1,1 miliardi rispetto agli oltre 4,9 miliardi ...

La Lega Continua a crescere e tocca il 32% dei consensi - M5S ancora in calo : Secondo l'ultima rilevazione condotta dall'Istituto Swg per La7, il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio continua a perdere terreno e cala ancora dell'1,1 per cento scendendo al 26,2 per cento, mentre la Lega di Matteo Salvini si attesta stabile al 32%, ovvero al +6% rispetto agli alleati di governo.continua a leggere

L'Istat dice che la disoccupazione Continua a crescere : Il primo segnale era arrivato a settembre, ora L'Istat conferma per il secondo mese la tendenza. Anche ottobre si è chiuso con un aumento dei disoccupati, pari allo 0,2 per cento su base mensile, con il tasso che raggiunge quota 10,6 per cento. In termini assoluti si tratta di 64 mila persone. L'aum

Miscusi - la catena di pasta “come a casa” Continua a crescere : raccolti 5 milioni di euro. I fondatori under 30 : “Nel 2019 all’estero” : Il claim te lo sbattono in faccia all’ingresso: “Benvenuti a casa”. Non uno spot, ma una filosofia dagli arredi interni ai piatti proposti passando per il rapporto con il cliente, informale ma cortese. Sarà che c’entra l’età dei due fondatori – classe 1989, chapeau – oppure la regina della cucina, quella pasta simbolo per eccellenza del pasto a casa, comunque è certo che Miscusi è riuscita davvero a ...

Onu - gas serra Continuano a crescere : ANSA, - ROMA, 22 NOV - I gas serra segnano un nuovo record e non c'è nessun segno di inversione di tendenza. E' l'allarme dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, WMO,, secondo cui le ...

Onu - gas serra Continuano a crescere : ANSA, - ROMA, 22 NOV - I gas serra segnano un nuovo record e non c'è nessun segno di inversione di tendenza. E' l'allarme dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, WMO,, secondo cui le ...

Onu - gas serra Continuano a crescere - è nuovo record : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Peugeot Continua a crescere anche in ottobre : Peugeot continua a essere protagonista del mercato italiano grazie a ottobre molto positivo: le quote di mercato (sia auto sia veicoli commerciali) crescono e le permettono così di occupare la quarta posizione sul ranking nazionale (prima marca francese in Italia). La Casa del Leone arriva a consegnare oltre 100mila veicoli in 10 mesi nella nostra […] L'articolo Peugeot continua a crescere anche in ottobre sembra essere il primo su ...

BCE - l'economia Continua a crescere ma meno delle attese : ... pur indicando un'evoluzione leggermente più debole rispetto alle attese, restano nel complesso coerenti con il proseguimento di un'espansione generalizzata dell'economia dell'area dell'euro e con un ...

BCE - l'economia Continua a crescere ma meno delle attese : ... pur indicando un'evoluzione leggermente più debole rispetto alle attese, restano nel complesso coerenti con il proseguimento di un'espansione generalizzata dell'economia dell'area dell'euro e con un ...

BCE - l'economia Continua a crescere ma meno delle attese : l'economia della Zona Euro continua a crescere anche se a un passo più lento di quanto ci si aspettava. Lo rileva l'ultimo Bollettino economico della Banca Centrale Europea, BCE,, dove c'è scritto

BCE - l'economia Continua a crescere ma meno delle attese : ... pur indicando un'evoluzione leggermente più debole rispetto alle attese, restano nel complesso coerenti con il proseguimento di un'espansione generalizzata dell'economia dell'area dell'euro e con un ...