Bandersnatch è “una cagata pazzesca”?

(Di giovedì 3 gennaio 2019) La domanda che da giorni tutti si stanno ponendo è piuttosto chiara:, il film interattivo di Black Mirror disponibile su Netflix, è una cosa geniale oppure, per dirla alla Fantozzi, si tratta di una “?Innanzituttoè un’esperienza diversa: siamo abituati a vedere la tv in maniera sempre più passiva, l’avvento di Netflix ha fatto sì che non ci fosse neanche più bisogno di fare zapping durante la pubblicità o di selezionare la puntata successiva della serie che stiamo guardando.ci costringe, invece, ad essere parte attiva nella storia, ad interagire: ogni 10 minuti siamo posti di fronte ad una scelta che determinerà la vita del protagonista, Stefan.Scegliere può essere estenuante. Non siamo abituati a questo tipo di fruizione e non sono mancati gli utenti che dopo aver compiuto le prime scelte hanno iniziato a esprimere sui social ...