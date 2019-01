Pronostici NBA 04-01-2019

Speciale NBA Christmas Day e Pronostici : Tra un panettone e l’altro, a Natale non potete certamente perdervi la spettacolarità dell’NBA Christmas DAY, un evento unico fatto di partite spettacolari.Se Premier, Bundesliga e Serie A scenderanno in campo il 26 di dicembre, in America l’NBA non si ferma nemmeno il giorno di Natale, portandoci sulle tavole lo spettacolo dell’NBA Christmas DAY, con le partite più spettacolari dell’intera regular season.New York ...

Speciale NBA christmas day e Pronostici : Se Premier, Bundesliga e Serie A scenderanno in campo il 26 di dicembre, in America l’NBA non si ferma nemmeno il giorno di natale, portandoci sulle tavole lo spettacolo dell’NBA christmas DAY, con le partite più spettacolari dell’intera regular season.New York Knicks – Milwaukee Bucks ore 18:00 La prima partita di natale va in scena alle 18:00 ore italiane, tra New York Knicks e Milwaukee Bucks, al Madison Square ...

Pronostici NBA del 21-12-2018 : Nella notte di venerdì 21 dicembre 2018 andranno in scena solamente due partite NBA, ma si tratta di partite abbastanza importanti, che andremo ad analizzare per fornirvi i migliori Pronostici.Miami Heat – Houston RocketsPartita caldissima quella in scena alla America Airlines Arena di Miami: i padroni di casa, noni in classifica nella eastern conference, sono reduci da tre vittorie nelle ultime cinque partite e devono continuare a ...