Napoli | Hamsik fa il bagno nella neve

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie - ag Hamsik : se rinnoverà chiuderà la carriera con la maglia azzurra : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie 2 gennaio. Parla l'agente di Hamsik: 'se rinnoverà chiuderà la carriera con la maglia azzurra, vuole restare qua'.

Infortunio Hamsik - il capitano del Napoli out un mese : Infortunio Hamsik – La distrazione al bicipite femorale della coscia destra priverà Ancelotti del suo capitano per almeno un mese. Infatti, Hamsik rimarrà fuori almeno fino a fine gennaio e potrà tornare in campo per la partita contro il Milan o per quella contro la Sampdoria. Il che significa che il rientro potrà avvenire tra il 26 gennaio e il 2 febbraio. Lo slovacco potrebbe spuntare la convocazione e qualche minuto in uno dei due ...

Probabili formazioni/ Napoli Bologna : Hamsik verso la panchina. Diretta tv e orario - Serie A - : Probabili formazioni Napoli Bologna: orario e Diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici alla vigilia della 19giornata di Serie A 2018-2019.

Napoli - Hamsik ko : distrazione muscolare di primo grado : ROMA - Il solito, balordo movimento in allungo che ha costretto il capitano del Napoli , Marek Hamsik , ad alzare bandiera bianca al 24' del primo tempo durante il match di ieri sera contro l'Inter. ...

Infortunio Marek Hamsik – Diagnosi e tempi di recupero per il centrocampista del Napoli : Infortunio per Marek Hamsik: il Napoli ha comunicato l’esito degli esami medici del centrocampista uscito malconcio dalla sfida contro l’Inter Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo il ko maturato negli ultimi minuti di partita contro l’Inter, gli scontri e le polemiche razziali che la sfida si è portata dietro, i partenopei hanno dovuto fare i conti anche con l’Infortunio procuratosi da Marek Hamsik, costretto ad ...

Infortunio Hamsik - il calciatore del Napoli costretto al cambio : Infortunio Hamsik – Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, si stanno affrontando Inter e Napoli in un match molto importante per le zone alte. Inizio super con la giocata di Icardi che colpisce la traversa direttamente da centrocampo, nei primi minuti meglio la squadra di Spalletti. Poi tegola per Carlo Ancelotti, Infortunio per Hamsik per un problema muscolare, al suo posto Maksimovic. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Inter Napoli 0-0 LIVE : risultato in diretta. Si infortuna Hamsik - entra Maksimovic : Siro' - Sky Sport HD 19:52 26 dic Il Napoli ha trovato il gol in sette delle otto sfide esterne disputate nel campionato corrente, restando a secco di reti solo nella sconfitta del Ferraris contro la ...

Live Inter-Napoli 0-0 Hamsik si fa male : Maksimovic : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Napoli : quote. Icardi e Hamsik - i due capitani a confronto - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Napoli: punizione discipinare per Nainggolan che salterà la partita, Ancelotti ha ancora qualche dubbio da risolvere.

Hamsik - orgoglio Napoli : 'Il club è cresciuto con me - Ancelotti è un vincente. Fiero del record di gol e presenze' : Anni da leader, che il centrocampista slovacco ha ripercorso ai microfoni del sito ufficiale dell' Uefa : "In questo tempo il Napoli è cresciuto e diventato una delle squadre migliori del mondo. ...

