Marito e moglie morirono nell' incendio | il Comune apre conto corrente per i familiari

Moglie mette all'asta "Marito usato" su eBay per 18 euro : Rivendere i regali di Natale non graditi su internet è ormai la prassi a cui molti di noi sono abituati, ma una Moglie tedesca ha fatto di più: durante le Feste, una 40enne di Amburgo ha deciso di fare uno scherzo a suo marito mettendolo in vendita su eBay. Con un simpatico annuncio ha offerto il marito online per soli 18 euro, trattabili.La notizia è stata riportata da Berlino Magazine, una pubblicazione in lingua italiana ...

Roma - picchiava la moglie e la minacciava : «Ti do fuoco». Arrestato Marito violento : «Se vai dall?avvocato ti do fuoco», poi compra una tanica di benzina che tiene nascosta nel portabagagli dell?auto. E ancora: «Tu lasci questa casa solo in...

Usa - Marito alla moglie : 'Ami i cani più di me' - li lancia dal balcone - un chihuahua muore : Una notizia che senza ombra di dubbio farà rabbrividire tutti coloro che amano gli animali ma non solo, vista la gravità di quanto accaduto. La vicenda si è verificata negli Stati Uniti d'America, precisamente a Park Ridge, periferia di Chicago, dove un ex avvocato, Jerald Jeske, dopo aver litigato con la moglie ha lanciato dal secondo piano della residenza coniugale i cani della consorte, due chihuahua di 14 e 16 anni. La lite - stando a quanto ...

Ancona - Marito e moglie litigano a Natale : lei lo morde a una mano e gli stacca un dito : La lite, iniziata con insulti ed epiteti di vario tipo, è andata via via degenerando finendo per trasformarsi in un'aggressione e a un certo punto della diatriba i coniugi hanno iniziato ad inveire e la moglie ha finito per mordere la mano del proprio compagno arrivando a staccargli la falange di un dito. .Continua a leggere

Massacrati di botte per due anelli : serata di terrore per Marito e moglie : Un gruppo di malviventi (tutti incappucciati) ha messo a segno una rapina a mano armata all'interno di una casa rurale nel...

Polonia - moglie abusata dal Marito per anni e ridotta in schiavitù : stuprata dai cognati : Una terribile storia di violenza e abusi arriva dalla Polonia, precisamente dalla cittadina di Parszczye, situata a nord del Paese. Un uomo è stato condannato a 25 anni di carcere per aver rinchiuso la moglie in uno scantinato per anni. Qui veniva sottoposta ad abusi sessuali anche da parte dello stesso e dai cognati. I fatti contestati all'uomo risalgono ad un arco temporale che va dal 2006 al 2010. Secondo quanto riportato dal quotidiano ...

Moglie morta in un incidente : non risarcito il Marito traditore : Accolta la richiesta di ristoro economico presentata dal padre, dai fratelli e dai figli della donna. Respinta, invece, quella presentata dal marito. Decisiva la constatazione che egli aveva avuto una relazione extraconiugale, da cui era anche nato un figlio. Esito drammatico per l’impatto in piena campagna tra un’automobile e un mezzo agricolo: la...

Palermo - uccide il Marito mentre dorme Arrestati moglie e figli : hanno confessato : La vittima, Pietro Ferrara, aveva 45 anni. In casa al momento del delitto c'erano due figli della coppia. E' stata la donna a chiamare i soccorsi. L'uomo sarebbe stato ucciso prima con alcune coltellate inferte dalla moglie e subito dopo dai figli

Casola di Napoli - Picchiava la moglie davanti ai figli - arrestato Marito violento : A Casola di Napoli i carabinieri della stazione di Gragnano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della ...