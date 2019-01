Inter | Nainggolan e i problemi di cuore | è in crisi con la moglie?

Inter - Nainggolan in crisi anche con… la moglie : è Ginevra la nuova fiamma? : Non è di certo un buon momento per il centrocampista Radja Nainggolan, il calciatore dell’Inter ha dovuto fare i conti con qualche problema fuori dal campo, in particolar con il provvedimento dell’Inter dopo una serata in discoteca ed il ritardo all’allenamento, poi il calciatore è tornato a far parte del gruppo. Ma nelle ultime ore novità anche per quanto riguarda la vita privata, secondo quanto riporta ...

Top&Flop Inter – Da Politano a Nainggolan : promossi e bocciati del girone d'andata 2018 : L'Inter ha giocato un ottimo girone d'andata in Serie A, peccato per il rammarico dell'eliminazione dalla Champions League L'Inter di Luciano Spalletti ha chiuso il girone d'andata della Serie A al terzo posto. Al giro di boa i nerazzurri si trovano dietro solo a Napoli e Juventus, due squadre più rodate della truppa di Spalletti che però sta effettuando tutti gli step necessari per tornare al vertice del ...

Inter - Nainggolan non è sul mercato : l'allenatore Spalletti lo vuole tenere : L'Inter è riuscita a chiudere l'anno con un importante successo sabato al Castellani contro l'Empoli grazie al gol messo a segno da Keita Balde al 72'. Un match che ha visto il ritorno in campo di Radja Nainggolan che, dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona, è stato sospeso dalla società nerazzurra e multato. Una sospensione che gli ha fatto saltare il big match contro il Napoli e lo ha ...

Inter - la decisione di Spalletti sul futuro di Nainggolan : Stando a Sky Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di rinunciare a Radja Nainggolan . Il tecnico di Certaldo vuole la permanenza dell'ex Roma, che dunque potrebbe restare ...

Inter - Spalletti : 'Vittoria fondamentale. Nainggolan? Mette troppe cose davanti al pallone' : Una zampata di Keita regala all'Inter una vittoria fondamentale. I nerazzurri chiudono il 2018 con un 1-0 contro esterno a Empoli, che perMette ai nerazzurri di consolidare il terzo posto al giro di ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan mette 3-4 cose davanti al calcio. Keita ragazzo splendido' : 'Queste partite diventano pericolose se non le affronti nella maniera giusta'. Parola di Luciano Spalletti nel post-partita. Come dargli torto: il match contro l'Empoli è stato tutt'altro che una ...

Inter - Spalletti bacchetta Nainggolan : “mette molte cose davanti al calcio” : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato delle recenti vicende che hanno visto protagonista in negativo Nainggolan “Nainggolan? Mette troppe cose davanti al calcio”. Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, parla così del centrocampista belga tornato oggi in campo a Empoli dopo la punizione decisa dalla società per motivi disciplinari. “Radja è stato scelto perché ci mancava qualche vampata, lui alza il ...

Inter - Spalletti : 'Vittoria fondamentale e giusta. Ingresso Nainggolan? Valutazione da allenatore' : Una zampata di Keita regala all'Inter una vittoria fondamentale. I nerazzurri chiudono il 2018 con un 1-0 contro esterno a Empoli, che permette ai nerazzurri di consolidare il terzo posto al giro di ...

Inter - Spalletti : "Vittoria giusta - Keita ragazzo splendido e a Nainggolan vogliamo bene" : "Vittoria fondamentale e giusta". Spalletti definisce così il successo dell 'Inter a Empoli. "Sono partite che possono mettersi male se non le affronti nel modo giusto. Nel primo tempo non siamo stati ...

Inter - Spalletti : 'Vittoria fondamentale - abbiamo un grande gruppo. Sulla Juve e Nainggolan...' : Luciano Spalletti , allenatore dell' Inter , ha analizzato il successo sul campo dell'Empoli ai microfoni di Sky Sport : 'Se non affronti le partite con la mentalità giusta diventano pericolose. All'inizio non siamo stati brillanti, nel secondo tempo siamo andati meglio, loro avevano speso tanto, dunque abbiamo ...

Empoli-Inter - Spalletti : “Nainggolan mette troppe cose prima del calcio” : EMPOLI INTER Spalletti – Al termine del match vinto al Castellani contro l’Empoli il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha rilasciato queste dichiarazioni a Sky Sport. Vediamo cosa ha detto. -> Leggi anche Pagelle Empoli-Inter 0-1: highlights e tabellino del match Empoli Inter Spalletti commenta la partita “Abbiamo detto in precedenza – esordisce Luciano Spalletti ai microfoni […] L'articolo ...

Empoli-Inter 0-1 : basta Keita per chiudere l'anno in bellezza. Nainggolan di nuovo in campo : L'Inter batte l'Empoli per 1-0 in trasferta grazie a un gol di Keita. Nainggolan subentra nella ripresa.

Inter - Spalletti ha un dubbio per reparto : torna Nainggolan? : L’Inter ritrova Radja Nainggolan per il match contro l’Empoli e Luciano Spalletti pensa di schierarlo dall’inizio. Il tecnico nerazzurro conserva ancora qualche dubbio, uno per reparto. In difesa rientrerà Vrsaljko per D’Ambrosio mentre De Vrij è a rischio turnover: al suo posto potrebbe giocare Miranda. A metà campo lo squalificato Brozovic verrà rimpiazzato da Borja Valero, mentre al suo fianco sono disponibili ...

Inter-Radja - sospensione finita. Spalletti ritrova Nainggolan : Riecco il reietto Radja. Sei giorni dopo lo stop per motivi disciplinari, l'Inter arruola nuovamente Nainggolan. Il 30enne centrocampista belga, assente mercoledì sera nella vittoria all'ultimo