Il Capodanno in piazza di Hong Kong | “La Cina è la nostra prigione” 

Albenga : un successo per il Capodanno in piazza con i Libero Arbitrio : Un appuntamento che si è ripetuto in piazza del Popolo ad Albenga con i Libero Arbitrio che, con la loro musica hanno intrattenuto il folto pubblico che ha deciso di fare il conto alla rovescia in ...

Palmanova : VIDEO Capodanno Wonder Company in Piazza Grande - Udine 20 : Una serata trascorsa sotto le stelle tra animazione, fuochi pirotecnici a tempo di musica, dj e live band, spettacoli e divertimento. Sul palco di Radio Company, DenniJ e Igor Pezzi , musica e ...

Capodanno - grande festa in piazza e fuochi - VIDEO : ... ieri lunedì 31 Dicembre, hanno organizzato una grande festa con Dj set e spettacoli di luci e colori, seguiti poi allo scoccare della mezzanotte dai tradizionali fuochi d'artificio in darsena, sopra ...

Mannarino incanta la piazza di San Teodoro per Capodanno : , Visited 62 times, 62 visits today, Notizie Simili: Il gruppo musicale della scuola Pais di Olbia… San Teodoro pensa in grande: 3 giorni di spettacoli… Il concerto di Natale del coro ...

Capodanno : festa in piazza a Norcia davanti alle macerie della Basilica : Norcia ha festeggiato l’arrivo del 2019 in piazza San Benedetto, dove poco prima della mezzanotte si sono radunati decine di residenti e turisti che hanno scelto la cittadina colpita dal terremoto del 2016 per festeggiare il Capodanno. I fuochi d’artificio hanno illuminato la notte e le macerie della vicina Basilica, regalando uno scenario suggestivo a chi in quel momento stava brindando all’arrivo del nuovo anno. Prima, i vari ...

Capodanno in musica 2019 - Canale 5/ Anticipazioni e ospiti : Elettra Lamborghini riscalda la piazza : Capodanno in musica 2019: Anticipazioni e ospiti della serata di Canale 5, conduce Federica Panicucci. Elettra Lamborghini alza la temperatura.

Capodanno in piazza : da Gabbani a Capossela : il 2018 si chiude a suon di musica : Da nord a sud, grande scelta di concerti per finire il 2018 a suon di musica. Da Gabbani sul palco di piazza Duomo a Milano a Capossela al Circo Massimo di Roma , passando per Francesco Renga e Baby K ...

Capodanno in piazza : da Gabbani a Capossela : il 2018 si chiude a suon di musica : Da nord a sud, grande scelta di concerti per finire il 2018 a suon di musica. Da Gabbani sul palco di piazza Duomo a Milano a Capossela al Circo Massimo di Roma , passando per Francesco Renga e Baby K ...

Il Grande fratello per il Capodanno magico in piazza Castello : Interdetti contenitori in vetro, lattine, spray, compresi quelli urticanti, e altri oggetti dalla potenziale pericolosità, al Masters of Magic World Tour, uno degli spettacoli di illusionismo più ...

Capodanno a Modica : si balla in piazza : piazza Matteotti a Modica diventa una discoteca all’aperto a partire dalle 23 e fino alle 2 di notte con Dj Jump, Haiducii, Sabrina Ganzer, Djset Veca

Capodanno in Liguria - le feste in piazza : Nel capoluogo ligure non solo l’evento clou di De Ferrari: tra le alternative spettacoli comici, mostre d’arte e luna park. Gli appuntamenti nelle altre città

Pozzallo festeggia Capodanno in piazza con Roy Paci : Pozzallo festeggerà il Capodanno in piazza con Roy Paci. Il sindaco ha spiegato il senso dell'iniziativa e annuncia iniziative il 19 gennaio

Capodanno in piazza : una serata ricca di eventi in Provincia di Savona : Cosa fare a Capodanno? Ecco gli eventi in programma questa sera in Provincia di Savona. Savona: proiezioni sui muri della Fortezza del Priamar visibili dalla strada. Alle ore 24 spettacolo pirotecnico ...

Capodanno IN MUSICA IN ABRUZZO : CONCERTI E FESTE DI PIAZZA NELLE QUATTRO PROVINCE : E ancora a Lanciano, con tanti promettenti band sul palco, e a Guardiagrele, in PIAZZA Santa Maria Maggiore, con animazione e spettacoli aerei a cura degli artisti di Evolutionart. Serata di San ...