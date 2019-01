È morta la bambina di 9 anni caduta mentre sciava a Sauze d'Oulx : È morta la bambina di 9 anni che oggi pomeriggio è caduta mentre sciava a Sauze d'Oulx, in alta Valle Susa. La bimba, che aveva riportato un trauma toracico ed era andata in arresto cardiocircolatorio,...

Val di Susa - incidente sugli sci a Sauze d’Oulx : morta bambina di 9 anni : incidente mortale in Val di Susa. Vittima una bambina di 9 anni che si è schiantata con gli sci contro una barriera frangivento. La piccola è andata in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico. Trasportata d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino, è morta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. La bimba stava sciando insieme al padre sulla pista ‘Imbuto‘ del comprensorio della Via ...

La giovane mamma su facebook mentre la bambina è nella vasca da bagno : morta affogata : Va a controllare facebook mentre la figlia di 6 mesi fa il bagnetto e la piccola muore affogata. La mamma, Kayla Lynton, 23 anni, è stata arrestata a Tel Aviv dopo che la sua bambina è stata trovata priva di sensi nella vasca da bagno. Arrestata a luglio scorso, la giovane donna ora è in attesa di processo dopo essere stata ritenuta colpevole di abbandono di minore. A riportare la notizia è il Sun, secondo cui inizialmente la 23enne aveva detto ...

ISIS - BAMBINA DI 5 ANNI BAGNA IL LETTO : INCATENATA E morta DI SETE/ Comprata da donna tedesca come schiava : ISIS, BAMBINA di 5 ANNI BAGNA il LETTO: INCATENATA all'aperto e lasciata morire di SETE sotto il sole cocente. Comprata da una donna tedesca come schiava.

Pakistan - violentata bambina di 3 anni : Faryal morta per paura e dolore : Di nuovo uno stupro in Pakistan. Di nuovo una vittima minorenne. A finire nella rete losca degli stupratori, stavolta, è stata la piccola Faryal, una bambina di soli tre anni. Il dramma è accaduto nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa. Faryal era scomparsa dalla sua casa martedì verso le 14. Il padre e la madre, non vedendola più, si erano messi a cercarla e, alla fine, avevano deciso di denunciarne la scomparsa alla Polizia. Gli agenti avevano ...

Roma - bambina di 5 anni morta soffocata da un wurstel dopo tre giorni di agonia : La macchina carica di giocattoli e di pacchetti natalizi e una croccante sfoglia di rustico col wurtel nelle mani. A Matilde, cinque anni, è bastato un boccone di traverso, un colpo di tosse,...

Bambina di due anni morta : lasciata senza cibo dalle madri - circondata dagli scarafaggi : La piccola Lauren Wade è morta di fame, circondata dagli scarafaggi, mentre viveva in condizioni che un detective ha definito: «Le peggiori che abbia mai visto». Aveva solo...

La storia della bambina guatemalteca morta dopo essere entrata negli Stati Uniti : Aveva 7 anni, si chiamava Jakelin Caal Maquin e non è stata soccorsa in tempo nonostante fosse sotto la custodia degli agenti di frontiera

Riaperto il misterioso caso della bambina trovata morta nel bosco : 'Little girl blue', una bambina di soli 8 anni, era stata rinvenuta in un bosco del Regno Unito priva di vita. La vicenda venne archiviata dopo le indagini di rito senza che si potesse presumere la ...

Bomporto - bambina morta a 11 anni. Dolore a scuola per Noemi : Bomporto , Modena, , 20 novembre 2018 - Una vita troppo breve quella di Noemi Nesi , durata solo 11 anni, ma davvero speciale. Da neonata, prima del trapianto di cuore all'ospedale Sant'Orsola , era ...

È morta a 7 anni per fame la bambina yemenita diventata un 'simbolo' del New York Times : Il New York Times aveva pubblicato la sua foto la settimana scorsa per cercare di rompere il silenzio e l'indifferenza del mondo nei confronti di un conflitto che miete migliaia di vittime, con un ...

Yemen - è morta di fame Amal : la bambina di 7 anni simbolo della guerra - : La foto della bimba, ridotta a pelle e ossa, era stata pubblicata dal New York Times per cercare di rompere il silenzio sul conflitto. La piccola era stata dimessa dall'ospedale perché il letto ...

Yemen è morta Amal - la bambina simbolo della guerra dimenticata : I pesanti costi umani della guerra condotta dalla coalizione a guida saudita in Yemen, ricorda il giornale, sono di recente saliti all'attenzione del mondo in seguito all'uccisione del giornalista ...

Angela - volontaria da 30 anni - è morta in un incidente dopo aver soccorso una bambina : Faceva la volontaria per salvare altre vite, ma proprio dopo aver soccorso una bambina in difficoltà con i colleghi è morta in un tremendo incidente stradale. Angela Bozzia, 54 anni di cui 30 passati come volontaria nella Pubblica Assistenza di Borgotaro-Albareto non c’è più. Ha perso la vita a seguito di uno schianto terribile avvenuto poco prima dell’alba, intorno alle 5,30 di martedì 30 ottobre 2018, avvenuto in via Emilia Ovest a ...