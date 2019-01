Star Control | Origins verrà rimosso da Steam e GOG

Opposizioni spezzine : "Controlli non possono limitare libertà di manife Star e" : La Spezia - "Perquisizioni e schedature a bordo dei pullman che stavano portando a Roma esponenti politici di partiti e movimenti per protestare contro il Decreto Sicurezza. Questo è ciò che è ...

Microsoft Starebbe lavorando a dei nuovi controller per dispositivi mobile : Qualche settimana fa Microsoft ha svelato i dettagli del suo servizio di streaming, xCloud, che ha l'ambizione di portare la libreria di videogiochi di Xbox One su dispositivi mobile come smartphone e tablet.Tra le perplessità degli utenti una in particolare si concentrava sulla scomodità dei controlli su schermi così piccoli, un problema che stando a quanto riporta GearNuke potrebbe essere facilmente risolto con una nuova interfaccia ...