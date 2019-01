Servizi pubblici a Ragusa | riconfermate tariffe per il 2019

Roma - Agenzia per qualità Servizi pubblici : ‘Male trasporti e igiene urbana. Inadeguata macchina capitolina - non politica’ : Male, tra corse soppresse aumentate e guasti dei mezzi, i trasporti pubblici, così come l’igiene urbana, soprattutto per l’assenza di impianti. Bene cultura, punto di forza della Capitale, e asili nido. Questo è quanto emerge dalla relazione sui servizi pubblici di Roma, presentata in Campidoglio. Che la nota più drammatica per la Capitale fosse quella del trasporto pubblico non è certo una novità, ma i numeri risultano impietosi: ...