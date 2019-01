Olimpiadi Milano-Cortina | Matteo Salvini convinto | “daremo lezioni d’organizzazione”

Olimpiadi 2026 - l'Italia è pronta. A Tokyo presentato il logo Milano-Cortina. Malagò : 'Una sfida avvincente' : Le guglie del Duomo che si aprono a metà lasciando spazio a una pista da sci delle Dolomiti. l'Italia fa sul serio e vuole aggiudicarsi il diritto di ospitare le Olimpiadi 2026 . A Tokyo, davanti all'...

Olimpiadi 2026 - ecco il logo di Milano-Cortina : è bellissimo ed è stato realizzato a costo zero : Il Duomo di Milano stilizzato con la facciata che si trasforma in montagna, riecheggiando le Alpi e le Dolomiti, con le guglie verdi, bianche e rosse, in onore all’Italia. Parte da questo logo il grande sogno a cinque cerchi della candidatura ai Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina. Dopo i consensi positivi che l’innovativo progetto italiano ha ricevuto dai vertici del Comitato Olimpico Internazionale ai primi di ottobre in ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Giovanni Malagò : “Un grande gioco di squadra con un unico obiettivo - riportare i Giochi in Italia” : “Noi crediamo che la chiave vincente del nostro progetto sia la parola insieme. Insieme perché uniamo il pubblico col privato, la tradizione con l’innovazione, l’efficienza di una grande metropoli col fascino incantevole della montagna. E’ un grande gioco di squadra con un unico obiettivo: riportare i Giochi Olimpici in Italia. La nostra è una sfida avvincente. E’ il sistema organizzativo dell’Italia che ...

Olimpiadi 2026 - le guglie del Duomo di Milano e le montagne di Cortina : lo spettacolare video ufficiale della candidatura : La delegazione italiana, composta dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal sindaco di Milano, Beppe Sala, dal presidente del Veneto, Luca Zaia e dalla campionessa di short track, Arianna Fontana, ha presentato a Tokyo, all’Assemblea dei comitati olimpici invernali, la candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali del 2026. Una candidatura, ha detto Malagò, che unisce “innovazione e tradizione“, e cioè il capoluogo ...

Olimpiadi invernali - candidatura Milano-Cortina 2026 – Arianna Fontana orgogliosa : “noi atleti ci crediamo” : Arianna Fontana commenta la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026 “Sono la campionessa olimpica a PyeongChang nella gara dei 500 metri di short track. Ho partecipato a 4 edizioni dei Giochi e ho vinto otto medaglie. Nella mia disciplina nessuna donna c’era mai riuscita e di questo sono molto orgogliosa. Così come sono stata orgogliosa di aver sfilato da portabandiera alla cerimonia d’apertura dei ...

