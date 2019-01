: #Schumacher: #Montezemolo, spero che accada qualcosa - Agenzia_Ansa : #Schumacher: #Montezemolo, spero che accada qualcosa - NotizieIN : Montezemolo su Schumacher:so che lotta - giannetti_marco : RT @leggoit: Schumacher, le parole di Montezemolo che fanno sperare -

"Io spero, perché gli voglio bene, che possa succedere qualcosa, ma non voglio dire altro se non che so che Michael, che ha tanta determinazione e una famiglia magnifica intorno". Così Luca Cordero di Montezemelo, ex presisidente della Ferrari, in un'intervista a 'RaiSport' sulle attuali condizioni di Schumahcer dopo l'incidente sugli sci nel 2013 a Meribel. Nei giorni scorsi prima la stampa inglese,poi quella tedesca avevano parlato di sensibili miglioramenti del tededesco (no comment della famiglia).(Di martedì 1 gennaio 2019)