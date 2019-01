Il 2019 al cinema tra sequel e remake

Il cinema del 2019 : i film che vedremo nei prossimi mesi - : Il 31 gennaio voleremo con «Dragon Trainer - Il mondo nascosto» , terzo capitolo della serie, il 21 febbraio giocheremo con «The Lego movie 2» e il 6 giugno rideremo con «Pets 2 - Vita da animali» . ...

Dai Golden Globe agli Oscar 2019 - il calendario dei premi al cinema : Ogni inizio anno si gioca la partita dei premi e delle scommesse: quale sarà il film più gettonato agli Oscar? L2019;attore e l2019;attrice favoriti? E invece la serie tv che vincerà il maggior numero di Golden Globe? Come si orienteranno i membri della British Academy? Tra gennaio e febbraio si concentrerà il maggior numero di cerimonie e red carpet internazionali (mentre la 64^ edizione del David di Donatello nostrano ...

I film da vedere al cinema nel 2019 - : ... la casa madre dei Minions di «Cattivissimo me» e del più recente «Grinch» : si tratta del sequel del fortunatissimo film che incassò quasi 900 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2016. In ...

Grande Cinema 3 si rinnova a partire dall’1 gennaio 2019 : Grande Cinema 3, la tanto apprezzata iniziativa promozionale dell'operatore, si appresta a rinnovarsi a partire dall'1 gennaio 2019. L'articolo Grande Cinema 3 si rinnova a partire dall’1 gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Io sono Mia - il film su Mia Martini con Serena Rossi - in anteprima al cinema a gennaio 2019 (video trailer) : Io sono Mia, il film su Mia Martini prodotto da Rai Fiction, esordirà in anteprima sul grande schermo prima di arrivare in prima serata su Rai1 e on line, in streaming su RaiPlay. Tre i giorni di programmazione previsti per il film, distribuito da NexoDigital in decine di sale cinematografiche italiane alla vigilia del debutto nel palinsesto di Rai1, un'iniziativa che ha già riscosso grande successo di pubblico con l'anteprima del film ...

Il cinema è aperto per ferie. L estate 2019 sarà ricca da Toy story 4 a X-men : SORRENTO - Un'estate spettacolare sul fronte cinematografico. L'industria cinematografica e le istituzioni affidano alle Giornate professionali, appuntamento degli esercenti italiani, la notizia di ...

Il re leone in carne e ossa al cinema nel 2019 : uscito il primo trailer : Il ritorno – sotto forma differente – quattordici anni dopo: giovedì 22 novembre è infatti uscito in tutto il primo trailer della nuova versione de Il re leone, prevista al cinema per il luglio 2019. Rispetto all’originale, capolavoro d’animazione uscito nel novembre del 1994 in Italia, questa volta però Simba e tutti gli altri protagonisti della storia del leoncino che diventa grande (e pure re, ovviamente) non sono ...

Il ritorno di Toy Story 4 al cinema previsto per il 16 giugno 2019 (TRAILER) : Giungono da oltreoceano gradite notizie riguardo il ritorno sul maxi schermo delle avventure dello sceriffo Woody, dell'astronauta Buzz Lightyear, ma anche della pastorella Bo Peep, la cowgirl Jessie, del cagnolino Slinky e dei signor e della signora Potato con Toy Story 4. La data d'uscita è fissata al 16 giugno 2019, giorno in cui in tutto il mondo - Italia compresa - verra' proiettato al cinema il film d'animazione campione d'incassi. Ci ...