Folla nelle strade in Svizzera per festeggiare l' anno nuovo

Terremoto Catania : “Nelle prossime ore stop ai mutui - tutti i 400 s Folla ti avranno un tetto” : Nelle prossime ore il governo varerà il provvedimento che prevede la “sospensione mutui per tutte le persone che hanno avuto difficolta’”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in conferenza stampa a Catania . “Domani alle 19 ci sara’ il Consiglio dei ministri – ha aggiunto – Il nostro obiettivo e’ aver pronta prima possibile l’ordinanza di ...

Eventi di Natale e Folla nelle piazze comasche - Prefettura e Questura studiano nuove misure di sicurezza : Tra le ipotesi sul piatto, ad esempio, una diversa organizzazione degli spettacoli in piazza Duomo, proprio per evitare che i turisti e i comaschi restino fermi troppo tempo davanti al Broletto, ...

Genova - sFollati del Morandi nelle case/ Ultime notizie - in due ore bisogna portare via “una vita” : Genova, sfollati del Morandi nelle case. Ultime notizie, in due ore bisogna portare via “una vita”. 24 famiglie sono potute tornare nelle loro abitazioni per riprendere le loro cose(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:34:00 GMT)