Feriti per i botti | 12enne perde dito

Capodanno - Feriti per i botti a Napoli e nel milanese. A Roma incendi causati da petardi : Non manca la cronaca nera. Nella notte dei botti, una bomba carta ha provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano di Giugliano, in provincia ...

Uccide una bimba di 7 anni nel parcheggio di un supermercato a Houston : Feriti la madre e un altro figlio : Ha sparato all'impazzata contro l'auto con dentro una madre e i suoi quattro figli. Un uomo ha aperto il fuoco contro un'auto nel parcheggio di un supermercato di Houston, in Texas,...

Milano - incendio in struttura per anziani : morto un paziente 70enne - 17 Feriti : E' morto il paziente 70enne ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dopo il principio di incendio scoppiato nella tarda serata di giovedì nell' Istituto Palazzolo per anziani del capoluogo lombardo.

Milano - incendio in struttura per anziani : 18 Feriti - uno è grave : Nella tarda serata di giovedì 27 dicembre è divampato un incendio presso la struttura per anziani Palazzolo di Milano. Diciotto persone sono rimaste coinvolte, di cui una trasportata in codice rosso ...

Milano - incendio in una struttura per anziani : 18 Feriti - uno è grave : Un incendio è divampato, nella tarda serata di ieri, all'istituto Palazzolo, una struttura medica per anziani lungodegenti, a Milano. Un paziente sarebbe in gravi condizioni e tutto il...

Sisma a Catania : 28 Feriti - chiusa l’A18. «Noi - vivi per miracolo» | : Danni nell’area tra Zafferana, Santa Venerina e Acireale. Chiuso un tratto dell’autostrada Catania-Messina

Terremoto Catania : per l’USGS è stato di magnitudo 5.1 - l’INVG conferma 4.9 Richter e 7°/8° grado Mercalli. I Feriti sono 28 - migliaia di sfollati e cresce l’allarme per l’Etna : 1/56 ...

Terremoto a Catania per l'Etna : magnitudo 4.8. Crolli e Feriti : Una forte scossa di 4.8 gradi della scala Richter ha svegliato Catania: Crolli e 10 feriti registrati in città e nei dintorni. Gravi i danni. Dalle 3 e 19 a nord del capolouogo etneo si sono...

"Noi vivi per miracolo" - il racconto dei Feriti : "Siamo vivi per miracolo". E' quanto hanno ripetuto ai cronisti e ai soccorritori i componenti una famiglia di quattro persone - madre, padre e due figli minori - che hanno visto venire giù le pareti ...

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 : paura a Catania - crolli in provincia e 10 Feriti. Chiuso tratto A18 per precauzione : Due giorni dopo l’eruzione dell’Etna la terra trema ancora in Sicilia. Una forte scossa di terremoto magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3.19. La scossa è stata avvertita dalla popolazione e molti hanno trascorso la notte in auto anche nei paesi della provincia. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è tra i comuni di Viagrande e Trecastagni a nord di Catania e l’ipocentro solo un chilometro di ...

Terremoto magnitudo 4.8 a Catania : notte in strada e 10 Feriti. I primi soccorsi Il vulcano Stromboli riprende l'attività : per gli esperti è tutta "colpa" dell'Etna : Una forte scossa di 4.8 gradi della scala Richter ha svegliato Catania: crolli e 10 feriti registrati in città e nei dintorni. Gravi i danni. Dalle 3 e 19 a nord del capolouogo etneo si sono...

