SUSPIRIA di Luca Guadagnino – La recensione : Reduce del clamoroso successo internazionale ottenuto con Call me by your name, Luca Guadagnino torna dietro la macchina da presa con un film destinato, non a torto, a far parlare di sé. Abbandonati i loci amoeni delle campagne cremasche, teatro di una storia d’amore malinconica e idilliaca, il regista trasferisce il proprio focus su un classico dell’horror all’italiana: SUSPIRIA di Dario Argento (1977). Progetto cui spesso si è ...