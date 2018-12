Niente da fare per Widevine L1 su POCOPHONE F1 | ma la registrazione 4K a 60 frame è ok

Sci di fondo – Tour de Ski - 10 km femminile di Dobbiaco : due russe ed una norvegese sul podio - Niente da fare per le azzurre : Nepryaeva precede di un nulla Oestberg nella 10 km femminile di Dobbiaco. Cresce Ganz, ventisettesima, azzurre falcidiate dalle cattive condizioni di salute Parla russo la 10 km femminile di Dobbiaco in tecnica libera, seconda tappa del Tour De Ski. Sul gradino più alto del podio è salita Natalia Nepryaeva, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 23’19″9, appena 3 decimi meglio della norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, ...

LG G7 ThinQ riceverà Android 9 Pie nel Q1 2019 - Niente da fare per G6 - V30 e V40 : LG comunica la roadmap dei prossimi aggiornamenti che nel corso del Q1 porteranno Android 9 Pie solo su LG G7 ThinQ, dimenticando gli altri top di gamma. L'articolo LG G7 ThinQ riceverà Android 9 Pie nel Q1 2019, niente da fare per G6, V30 e V40 proviene da TuttoAndroid.

Ascolti tv - Niente da fare per Sanremo Giovani : Gerry Scotti affonda la coppia Baudo/Rovazzi : Chi vuol essere milionario? su Canale 5 è il programma più visto della serata, davanti all'ultima puntata di Sanremo Giovani

Pallavolo - CEV Champions League : Niente da fare per l'Imoco - lo Schwerin si impone 3-0 : La cronaca. Coach Santarelli schiera Wolosz-Fabris, De Kruijf-Danesi, Hill-Sylla e libero De Gennaro in un palasport esaurito. Primo set molto combattuto con lo Schwerin che gioca trascinata dal suo ...

Pensioni e LdB 2019 : restano quota 100 e welfare - ma ancora Niente accordo con l'UE : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 18 dicembre 2018 vedono arrivare nuovi provvedimenti in merito al pacchetto di riforma del sistema previdenziale ed in particolare sulle rivalutazioni degli assegni. Il Governo avrebbe infatti allo studio un rinnovo del blocco delle perequazioni per chi percepisce mensili superiori a tre volte il minimo Inps. Nel frattempo il Ministro dell'Economia Tria invia a Bruxelles la bozza aggiornata della legge di ...

Outsider Antonella Ruggiero. Oltre i Matia Bazar : 'Non c'è Niente che non rifarei' - : 'Vero, ma era un altro mondo musicale e un altro mondo in generale. Un mondo in cui in radio potevi sentire tranquillamente anche i Genesis o Cat Stevens e non solo la paccottiglia di oggi. Non ...

Pallavolo - Niente da fare per la Millenium Brescia : Monza si impone 3-1 al termine di un match emozionante : Brescia sale sull’altalena ma ne esce senza punti: parte male poi recupera, vive un secondo set horribilis, si riscatta alla grande nel terzo frangente ma nel quarto escono le brianzole sulla distanza La Banca Valsabbina Millenium lotta ma è sconfitta dal Saugella Monza. Nella decima giornata della Samsung Volley Cup serie A1 le Leonesse di coach Mazzola sono state battute dalla forte formazione brianzola. Brescia è al quinto ko ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Niente da fare per l’Italia nella 4×50 mista - gli azzurri sfiorano il podio : Non riesce la squadra azzurra a salire sul podio nella finale della 4×50 mista, Sabbioni e compagni si fermano ai piedi del podio Cinque centesimi dividono la staffetta maschile italiana della 4×50 mista dal podio, su cui ci sale il Brasile abile a difendere il proprio vantaggio accumulato nelle prime tre vasche. Sabbioni, Scozzoli, Orsi e Condorelli non riescono a prendersi una meritata medaglia, chiudendo alle spalle di Russia, ...

Niente da fare - “123456” e “password” sono considerate password affidabili dagli utenti : Sembra che la maggior parte degli utenti continui a reputare affidabili password ovvie come "123456" e "password", e c'è chi si fida di Trump. L'articolo Niente da fare, “123456” e “password” sono considerate password affidabili dagli utenti proviene da TuttoAndroid.

Nuoto – Mondiali vasca corta : Niente da fare per Codia e Rivolta - entrambi falliscono l’accesso alla finale dei 50 farfalla : I due azzurri chiudono al sesto e settimo posto la propria semifinale, fallendo la qualificazione alla finale dei 50 farfalla Piero Codia e Matteo Rivolta non riescono a staccare il pass per la finale dei 50 farfalla, chiudendo rispettivamente al sesto e settimo posto la propria semifinale. Una delusione cocente soprattutto per Codia, fuori dai migliori otto per un solo centesimo, utile al sudafricano Coetzee per accedere al turno ...

Pallavolo - Serie A1 maschile : Niente da fare per la Revivre Axopower - Trento stende in tre set la squadra di Giani : Sconfitta in tre set per i ragazzi di Andrea Giani che risultano poco lucidi nelle fasi concitate di gioco e si lasciano travolgere dalla forza degli avversari Stop per la Revivre Axopower Milano che, ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Niente da fare per gli azzurri nella semifinale dei 100 dorso : Sabbioni e Ceccon out dalla finale : Sabbioni e Cecconi fuori dalla finale dei 100 dorso maschili ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou I Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou 2018 sono iniziati con una splendida medaglia di bronzo per la spedizione azzurra: Gabriele Detti ha infatti chiuso al terzo posto la sua gara nei 400 sl, mentre non è riuscita a salire sul podio dei 200 stile libero la Divina Federica Pellegrini. Non solo finali in questa prima ...