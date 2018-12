: Breaking News #M5S:giunti primi chiarimenti da assenti - Cyber_Feed : Breaking News #M5S:giunti primi chiarimenti da assenti - NotizieIN : M5S:giunti primi chiarimenti da assenti - TelevideoRai101 : M5S:giunti primi chiarimenti da assenti -

"La richiesta diper le assenze sul voto della Legge di Bilancio è stata un'azione necessaria per il rispetto dei lavori della Camera e per il rispetto dei cittadini che rappresentiamo". Così in una nota il M5S. "In queste ore sono già pervenuti ida parte di alcuni dei 10 deputatial voto finale. I nostri elettori pretendono serietà e affidabilità dal gruppo e ciò dobbiamo garantire con ogni voto. Precisiamo che non esiste l'ombra di dissidenza" nel gruppo, precisa il Direttivo M5S.(Di lunedì 31 dicembre 2018)