Led Zeppelin | Jason Bonham vorrebbe suonare con l' ologramma di suo padre

Led Zeppelin : svelato il mistero dei crediti del brano 'The Rover' : Spesso i Led Zeppelin sono una band che, oltre a far parlare di sé per il suo successo e la sua musica, hanno fatto discutere anche per l'esoterismo e l'immancabile fascino del mistero che solitamente attanaglia tutti i grandi gruppi (come i Beatles). Stavolta usare la parola mistero è forse eccessivo, ma è sicuramente curiosa la storia del brano The Rover che fa parte dell'album Physical Graffiti. Ron Nevison All'interno dei crediti dell'album, ...

38 anni senza Led Zeppelin : cosa ci ha lasciato 'la più grande rock band del mondo' - ASCOLTA / VIDEO - 1 / 13 - : 04 dic 2018 - Si vede che il destino aveva deciso di non fare arrivare i Led Zeppelin agli anni Ottanta, e bisogna riconoscere che ce l'aveva messa tutta: prima l'incidente di Plant a Rodi, poi il ...

4 dicembre 1980 : lo scioglimento dei Led Zeppelin e la fine del mito : Il 4 dicembre del 1980 è la data simbolo che rappresenta lo scioglimento ufficiale dei Led Zeppelin: in quel giorno infatti la band pubblicò un comunicato chiaro e che non lasciava nessun ombra di dubbio: 'Desideriamo che si sappia che la perdita del nostro caro amico e il profondo rispetto che abbiamo per la sua famiglia, insieme al profondo senso di indivisibile armonia percepita da noi stessi e dal nostro manager, ci hanno portato a decidere ...

Anastasio canta Stairway To Heaven dei Led Zeppelin e Fedez si dichiara suo fan (video) : Durante il sesto Live Show di X Factor 12, Anastasio si è esibito sul brano “Stairway to Heaven” dei Led Zeppelin. Ha presentato la scorsa settimana il suo inedito intitolato “La fine del mondo”, che ha già ottenuto grandissimi risultati in pochi giorni: prima posizione su iTunes e quasi due milioni di visualizzazioni sul canale You Tube, tanti quanti sono gli streaming su Spotify. Anastasio è sicuramente uno dei cantanti più apprezzati di ...

X Factor 2018 Anastasio canta Stairway to Heaven dei Led Zeppelin VIDEO : La sesta puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 29 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SESTO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta Stairway to Heaven dei Led Zeppelin Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo ...

X Factor - le assegnazioni della sesta puntata : ad Anastasio toccano i Led Zeppelin : Questa sera, alle 21.10, andrà in onda la sesta puntata del talent show di casa Sky. Dopo il quinto live, in cui gli artisti hanno avuto modo di presentare i loro inediti, X Factor tornerà con il format classico della sfida, quello sulle cover. Diamo un'occhiata alle assegnazioni dei giudici ai concorrenti rimasti in gara (e vediamoli uno ad uno). Anastasio Dopo il successo ottenuto con il suo inedito "La fine del mondo" (2 milioni e 503mila ...

Hanno clonato i Led Zeppelin - basterà per far rinascere il rock? : Londra, Detroit, New York, Los Angeles, Seattle: dimenticate queste metropoli, perché la nuova capitale del rock rischia di diventare una sconosciuta cittadina di 5000 anime nel Michigan, Franckenmuth, dove sembra che almeno la metà della popolazione abbia origine tedesche. Da quelle parti, ormai