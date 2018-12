Buffon | “La finale con la Juve è da evitare Avrei voluto giocare con Ronaldo”

Blastingnews

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Gianluigi​, dopo 19 anni di carriera alla ​ntus​, d'accordo con la società ha deciso di cambiare aria. Vista l'età anagrafica non più verdissima (40 anni), tutti hanno creduto che il portiere fosse pronto a dare l'addio al calcio giocato e invece lui ha deciso di mettersi ancora in gioco.I motivi del suo approdo al PSG L'estremo difensore, ha raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere della sera la sua nuova esperienza al Paris Saint Germain e i sogni che ancora spera di realizzare. L'ex bianconero puntualizza che la decisione di trasferirsi a Parigi non sia legata soltanto ad una questione economica, quanto piuttosto per assecondare il suo spirito che è analogo a quello di un ventenne: “Il mio entusiasmo mi rende giovane”, così dichiara l'intervistato. La chiamata del PSG perè stata non solo motivo di orgoglio, ma anche una grande gratificazione per aver ...