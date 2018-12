Bambini trans | così l’informazione e l’Italia calpestano i loro diritti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Parlano di “bieco giornalismo scandalistico” che “ha spettacolarizzato la vita die preadolescenti”, con “dichiarazioni false, infamanti e dati scorretti al solo fine di creare un insistente panico morale contro la realtà della varianza di genere in età evolutiva”. Sono le pesanti critiche rivolte a un recente articolo di Panorama a firma di Terry Marocco sui, ovvero icon varianza di genere, che cioè non si riconoscono nel genere assegnatogli dall’anagrafe. Igenitori, riuniti in varie associazioni, tra cui l’Agedo, ente con vari sedi sul territorio che raccoglie genitori, parenti e amici di uomini e donne omosessuali, bisessuali egender, moltissime associazioni Lgbt e diverse realtà scientifiche tra cui l’Onig (Osservatorio sull’identità di genere), il Saifip (Servizi di ...