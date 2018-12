Autostrade A24-A25 | concessionaria sospende l' aumento dei pedaggi

Autostrade A24 e A25 - la società : esposto in Procura su fondi bloccati - : Dopo la diffida inviata al ministero delle Infrastrutture cinque giorni fa in merito ai 192 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza sismica, Strada dei Parchi Spa ha annunciato: "Sarà la ...

Autostrade A24 e A25 - Strada dei Parchi : “Scaduti termini della diffida al ministero per sbloccare i fondi. Esposto in procura” : Strada dei Parchi annuncia che presenterà un Esposto in procura per il mancato sblocco dei 192 milioni necessari per la messa in sicurezza sismica delle Autostrade A24 e A25. “Il termine della diffida è scaduto oggi, non ci sono i decreti attuativi per sbloccare i fondi”, spiegano i vertici della concessionaria che gestisce le due arterie che collegano l’Abruzzo con il Lazio. Lo scorso lunedì, Strade dei Parchi aveva dato un ...