Anno nuovo | stesso Fisco | dal canone Rai al bollo auto | le scadenze di gennaio 2019

Per il nuovo Anno torna Paola Turci con La Magnani su Radiofreccia : torna con il nuovo anno anche Paola Turci con La Magnani su Radiofreccia. Ad annunciarlo è stata proprio l’artista poche ore fa sul suo profilo ufficiale instagram. Nel 2016 l’emittente radiofonica Radiofreccia, ispirata alla programmazione delle prime radio americane e 24 ore su 24 in diretta, viene lanciata da Lorenzo Suraci che allarga, così, il gruppo RTL 102.5 dedicato alla musica rock. Nel palinsesto molte voci conosciute, e tra queste ...

Intrigo internazionale in tv - aspettando l’Anno nuovo con Hitchcock e Cary Grant : Grazie La7, che ci permetti di aspettare l'inizio del nuovo anno in compagnia di Intrigo internazionale (1959), uno dei più deliziosi manicaretti cinematografici di Alfred Hitchcock – il maestro diceva che i suoi film erano “pezzi di torta”, quindi la metafora gastronomica è consentita. La presenza di Cary Grant, quintessenza di un divismo di sovrana eleganza e distacco ironico, non fa che aumentare il piacere della visione e aiuta subito a ...

Oroscopo 2019 - Paolo Fox - Branko - Simon & The Stars - Rob Brezsny : le previsioni per l'Anno nuovo : L'arrivo del nuovo anno offre l'occasione giusta per dare uno sguardo alle stelle: come sarà il 2019? E quali sorprese ci riserverà? Se per alcuni segni, come per il Leone, è tempo di riscossa, per altri, come per lo Scorpione, è giunto il momento di raccogliere i frutti di quanto seminato in passato. Ad ogni componente dello Zodiaco, in ogni caso, il 2019 regalerà qualcosa. Paolo Fox, Simon and The Stars, ...

Pensioni 2019 : tutte le strade per l’uscita da lavoro nel nuovo Anno : Il Governo da mesi ha iniziato a dipingere il quadro delle Pensioni 2019, per chi, stanco e provato dalle fatiche di anni di lavoro, si avvicina ai requisiti per la tanto agognata pensione. Che sia anticipata o secondo le normali tempistiche, l’uscita da lavoro nel nuovo anno seguirà canali standard e nuove modalità, introdotte (a breve ufficializzate) dal nuovo Governo targata Lega-5 stelle. E’ infatti atteso tra pochi giorni – tra ...

Trucco per CapodAnno : accogli il nuovo Anno brillando : Il make-up per le feste

Trapani : a Fontanelle sud in parrocchia cenone per chi è solo - preghiera per la pace e brindisi per il nuovo Anno : cenone di comunità per le famiglie della parrocchia e per chi nel quartiere rimane da solo. Domani sera in preghiera per la pace e brindisi comunitario a "Santissimo Salvatore" a Trapani La comunità ...

Gli auguri di Pigliaru per l'Anno nuovo : 'Una Sardegna ogni giorno migliore' - Sardiniapost.it : 'L'obiettivo è sempre stato lì, chiaro davanti a noi, e lo abbiamo perseguito in ogni nostra scelta politica, in ogni azione: restituire alla Sardegna fiducia e futuro migliorando concretamente la ...

Buon capodanno 2019 e felice Anno nuovo : immagini/gif per gli auguri da condividere gratis : Arriva la fine del 2018 e l'inizio di un nuovo anno che tutti sperano sia ricco di gioie ed emozioni. In tantissimi in queste ore si scambieranno messaggi di auguri, utilizzando il proprio...

Preghiera laica - dell’uomo buono. Appello a Dio - per l’Anno nuovo : Dio, per l'anno nuovo, vorrei finissero i combattimenti, si perdessero i richiami di guerra e l'oratoria di questa epoca poco chiara, confusa tra la pazienza degli uomini e il puntiglio dell'ingiustizia. Che tutta la ferratura nella bocca degli uomini crudeli non avesse più acustica, fremito, sintonia; che ogni parola fosse una spia della loro soffocazione.Vorrei si perdessero, alla prima pena, i cuori freddi e torbidi che ci aspettano e ...

AUGURI CAPODAnno 2019/ Frasi - immagini e GIF : le filastrocche per l'Anno nuovo : AUGURI CAPODANNO 2019: Frasi, immagini, GIF e cartoline WhatsApp e Facebook per un felice anno nuovo. Consigli e suggerimenti per messaggi originali

Notte di Capodanno 2018/2019 - Buona Vigilia : ecco le FRASI e CITAZIONI più belle e significative per gli auguri di Felice Anno nuovo su Facebook e WhatsApp : Arriva la Notte di CapodAnno 2018! Il 2018 si congeda, è arrivato il momento di accogliere un Nuovo Anno, il 2019 è già alle porte! E’ tempo di fare gli auguri propiziatori per un “Buon 2019“, “Buon Anno Nuovo” o “Felice Anno Nuovo” alle persone care: su social e app come Facebook e WhatsApp saremo bombardati di immagini, FRASI e video di auguri. Per l’occasione proponiamo di seguito una selezione ...

Notte di Capodanno 2018/2019 - Buona Vigilia : ecco i VIDEO più divertenti e significativi per gli auguri di Felice Anno nuovo su Facebook e WhatsApp : Arriva la Notte di CapodAnno 2018! Salutiamo il 2018, il 2019 è già alle porte! E’ il momento di fare gli auguri propiziatori per un “Buon 2019“, “Buon Anno Nuovo” o “Felice Anno Nuovo” alle persone care: su social e app come Facebook e WhatsApp saremo bombardati di immagini, frasi e VIDEO di auguri. Per l’occasione proponiamo di seguito una selezione dei VIDEO più simpatici e significativi da ...

