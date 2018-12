Stop alla rivalutazione delle pensioni lungo 3 anni!

Protesta ultras della Lazio : via dalla curva per Stop a striscione. Torinisti e bolognesi - scontri in autogrill : Sul cartello incriminato, lo slogan per l'ultrà interista Daniele Belardinelli: 'Un ultras non muore mai... Daniele con noi'. Salvini: tenere 'in galera questi deficienti...tolleranza zero' -

Agguato a Pesaro - la vedova della vittima : 'Non avevamo chiesto lo Stop alla protezione' : Non sarebbe vero dunque che la vittima avrebbe voluto lasciare il programma di protezione. La procura marchigiana non avrebbe avuto comunicazione in tal senso. Mentre si cercano ancora i due sicari ...

Manovra - oggi testo in Aula alla Camera. Ira contro Stop emendamenti - : In nottata la commissione Bilancio ha approvato il mandato al relatore. Pd e Forza Italia hanno votato contro: le opposizioni hanno protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere ...

MotoGP - sequestrata la Bentley di Andrea Iannone : valore di 400mila euro - Stop alla dogana di Como : Andrea Iannone finisce sotto i riflettori durante l’inverno in cui la MotoGP va in letargo. Il nuovo pilota dell’Aprilia, infatti, si è visto sequestrare la sua Bentley Continental GT total black alla dogana di Como. La vettura, del valore stimato di 400mila euro, porta una targa svizzera: secondo la Convenzione di IstanBul, dunque, solo lo stesso The Maniac o un parente fino al terzo grado possono guidarla sulle strade ...

Ponte Lambro - Stop alla cartiera Adesso rischiano 22 lavoratori : Il gruppo Bormio SpA ha deciso di interrompere la produzione della storica cartiera di via Fiume. La decisione è stata comunicata al sindacati, a rischio c'è il posto di lavoro per 22 dipendenti: Fino ...

Amici - Stop alla messa in onda del programma di Maria De Filippi : fan in ansia - una data cruciale : Da sabato 22 dicembre, Amici di Maria De Filippi non va in onda: sui canali Mediaset è iniziata la pausa natalizia. Una pausa che riguarda tutti, Barbara D'Urso compresa. I fan del talent-show della De Filippi, dunque, dovranno attendere: il programma tornerà su Canale 5 il 12 gennaio 2019, il sabat

Guida in stato di ebbrezza - Dal 2020 Stop alla prescrizione del reato : Conseguentemente all'approvazione della legge anti corruzione, dall'1 gennaio 2020 anche la Guida con tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro di sangue, soglia oltre la quale scatta il reato, non sarà più prescrivibile. Come per altri reati, anche in questo caso la sospensione della prescrizione scatterà dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna, sia in caso di assoluzione.La norma. Il Codice della strada prevede per ...

Concessione ad Aspi - Stop alla revoca tra “melina” e leggi insormontabili : Toninelli prende tempo con una nuova lettera ad Autostrade. Il concessionario contrattacca con un ricorso: «Il governo viola Costituzione e norme europee»

Ermini - vicepresidente del Csm : 'Lo Stop alla prescrizione è contro il giusto processo' : Il vicepresidente del Csm, David Ermini, è fiducioso che la riforma del processo penale, annunciata entro un anno dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, tenga conto delle reali criticità e ...

Scuola - Stop alla chiamata diretta. I presidi non potranno più spostare i docenti : I sindacati degli insegnanti e il ministero dell'Istruzione hanno firmato l'accordo sulla mobilità dei docenti. Ora è ufficiale l'addio alla 'chiamata diretta' : meno potere ai presidi, dunque, e più ...

Stop alla mini-Ires per il volontariato "Così si colpiscono solo i più deboli" : ... di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e anche del mondo socio-sanitario. Si tratta di realtà che spesso fanno fronte a carenze dello Stato, assicurando ...

Ponte di Genova Stop alla revoca della concessione ad Autostrade : «Non possiamo attendere i tempi della giustizia penale: disporremo la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia», aveva annunciato il premier Giuseppe Conte all’indomani del crollo del Ponte Morandi. Ma a dispetto dei proclami di quei giorni (Di Maio: «Chi non vuole revocare le concessioni deve passare sul mio cadavere. C’è la volontà po...

