Salvini | «Che differenza c' è tra gli insulti a Koulibaly e quelli a Materazzi?»

Salvini : «Perché i cori razzisti vanno puniti e gli insulti alle madri no?» : Lettera aperta alla Gazzetta Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera aperta alla Gazzetta dello Sport sui fatti di Inter-Napoli. Più che degli scontri, però, si parla di razzismo e di punizioni per chi manifesta intolleranza. Il leader della Lega si conferma contrario alla chiusura degli stadi, delle curve, ed anzi sostiene che il dialogo sia l’arma migliore per combattere certi atteggiamenti. È singolare come ...

Tra pensionati furiosi e incubo tasse locali - Salvini non mette la faccia su una Manovra che non sente sua : "Presidente Conte, la informo che l'avaro di Moliere, come lei ha apostrofato i pensionati e poi, per correggersi, le sigle sindacali, è qui in aula. Glielo ripeta adesso, se ritiene…guardi, sono ...

Manovra - oggi il voto di fiducia. Salvini smentisce il rimpasto : 'Squadra che vince..' : Si inizia alle 17 con le dichiarazioni, un'ora dopo la chiama sulla fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. Il via libera definitivo non prima di domani -

Manovra - Delrio al sit-in a Montecitorio : “Di Maio e Salvini come autisti ubriachi che ci portano a sbattere” : “Grazie per essere qui, siamo lì dentro per rappresentare tutti voi. È l’inizio di un anno di mobilitazione“. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al sit-in contro la Manovra davanti a Montecitorio, che ha raggruppato circa duecento persone. “L’Italia apra gli occhi, Di Maio e Salvini sono come autisti ubriachi che ci portano a sbattere – ha aggiunt o- Si vergognano di quello che hanno ...

Salvini smentisce l'ipotesi rimpasto : «Squadra che vince non si cambia» : Salvini smentisce l'ipotesi di un rimpasto di governo che invece ieri il premier Conte non aveva escluso durante la conferenza di fine anno. «Rimpasti? Ipotesi surreali e totalmente...

Manovra - Salvini : no aumento tasse - giudicheranno gli italiani : Roma, 28 dic., askanews, - «No», con la Manovra la pressione fiscale non aumenterà. In ogni caso «fortunatamente lo valuteranno gli italiani, che sono molto precisi e concreti, giustamente quando ...

Daniela Martani contro Matteo Salvini / 'È un maiale. Dovrebbe farsi le analisi altrimenti tra qualche anno..' : Daniela Martani attacca Matteo Salvini: 'È un maiale. Dovrebbe farsi le analisi altrimenti tra qualche anno potrebbe arrivargli una mazzata'

La soluzione di Salvini : “le gare a rischio non si giocheranno più in notturna” : Dopo gli scontri prima del match tra Inter e Napoli e la morte di un tifoso nerazzurro è arrivato il momento di prendere dei seri provvedimenti, Matteo Salvini sta cercando le giuste soluzioni, ecco le dichiarazioni del Ministro dell’Interno: “Chiudere gli stadi e vietare le trasferte, vorrebbe dire condannare i tifosi veri. Loro vanno distinti dai delinquenti e questa sarebbe quindi una risposta sbagliata. Certe partite di ...

Koulibaly - Boateng : «Il razzismo in Italia è peggiorato - Salvini sbaglia a dire che la partita doveva continuare» : Il 3 gennaio del 2013 nello stadio Speroni di Busto Arsizio calciò il pallone con rabbia verso lo spicchio di tifosi che gli avevano riservato buu e versi della scimmia. Quasi sei anni dopo il ...

La sottile differenza tra Salvini e Margaret Thatcher : Nulla cambierà L’importante è che sia chiara una cosa: nulla cambierà e quel che sta avvenendo sotto i nostri occhi è solo una delle tante pagliacciate che periodicamente contraddistinguono il calcio italiano. Domenica sera si è assistito all’ennesimo scempio razzista in uno stadio italiano: l’arbitro Mazzoleni non ha pensato di fermare la partita (il primo stop spetta al direttore di gara), il questore ha detto che è stato ...

Andrea Villa - il Bansky torinese : "Il mio Salvini ostaggio Br? Solo satira che non vuole tabù" : Dopo le polemiche sulla sua ultima provocatoria opera lo street artist si difende: "La mia generazione è diversa da quella dei brigatisti, per noi è inconcepibile usare la violenza: meglio il web"

Matteo Salvini e la politica da Masterchef. Quando il consenso si costruisce sul cibo : di Stefano Manganini Non restano ormai dubbi sul fatto che Matteo Salvini abbia adottato lo stile di comunicazione politica del parla come mangi (o mangia come parli). Ha fatto scalpore la sua scelta di pubblicare una foto che lo mostra intento a divorare una fetta biscottata e Nutella il giorno del terremoto di Catania e dell’agguato a Pesaro: entrambi eventi la cui gestione, a livelli diversi, rientra nelle competenze del dicastero che ...